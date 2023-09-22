Украина. Премьер лига22 сентября 2023, 02:03 | Обновлено 22 сентября 2023, 02:04
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Оболонь – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 22 сентября в 17:00 поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги
22 сентября 2023, 02:03 | Обновлено 22 сентября 2023, 02:04
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В пятницу, 22 сентября, состоится матч 8 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевская «Оболонь» и ровенский «Верес».
Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена», стартовый свисток прозвучит в 17:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Оболонь» – «Верес».
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