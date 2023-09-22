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Украина. Премьер лига
22 сентября 2023, 02:03 | Обновлено 22 сентября 2023, 02:04
7
0

Оболонь – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 22 сентября в 17:00 поединок 8-го тура Украинской Премьер-лиги

22 сентября 2023, 02:03 | Обновлено 22 сентября 2023, 02:04
7
0
Оболонь – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
НК Верес

В пятницу, 22 сентября, состоится матч 8 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевская «Оболонь» и ровенский «Верес».

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Оболонь» – «Верес».

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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