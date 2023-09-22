В пятницу, 22 сентября, состоится матч 8 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевская «Оболонь» и ровенский «Верес».

Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена», стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Оболонь» – «Верес».