Украина. Премьер лига22 сентября 2023, 01:56 | Обновлено 22 сентября 2023, 02:00
13
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Оболонь – Верес
В Киеве состоится матч 8 тура украинской Премьер-лиги
22 сентября 2023, 01:56 | Обновлено 22 сентября 2023, 02:00
13
0
В пятницу, 22 сентября, состоится матч 8 тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют киевская «Оболонь» и ровенский «Верес».
Поединок пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена», стартовый свисток прозвучит в 17:00.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на платформах MEGOGO, Setanta Sports, Киевстар ТВ.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Оболонь» – «Верес».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 21 сентября 2023, 21:27 53
Чемпионат мира 2023 по борьбе продолжается в сербском Белграде
Другие виды | 21 сентября 2023, 18:40 6
В топе – прыжки в высоту
Бокс | 21.09.2023, 07:40
Футбол | 22.09.2023, 00:06
Футбол | 21.09.2023, 12:01
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.09.2023, 14:20 28
21.09.2023, 00:04 9
21.09.2023, 08:25 1
20.09.2023, 00:35 11
21.09.2023, 00:42 5
20.09.2023, 22:24 27
Футбол