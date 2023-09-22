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ITF
22 сентября 2023, 02:01 | Обновлено 22 сентября 2023, 02:07
11
0

Сестры Колб вышли в полуфинал турнира ITF в Португалии в парном разряде

Надежда и Марина Колб одержали очередную победу в двух сетах

22 сентября 2023, 02:01 | Обновлено 22 сентября 2023, 02:07
11
0
Сестры Колб вышли в полуфинал турнира ITF в Португалии в парном разряде
ITF. Марина и Надежда Колб

Украинские теннисистки, сестры Марина и Надежда Колб вышли в полуфинал турнира Мирового тура ITF W60+H в португальском Калдаш-да-Раинья в парном разряде.

В четвертьфинале украинки в двух сетах обыграли немецкую теннисистку Кэтлин Канев и француженку Марго Рувруа. В первом сете сестры Колб не закрыли партию на своей подаче при счете 5:4 и игра продолжалась еще два гейма. Вторую партию Надежда и Марина забрали без проблем, выиграв шесть геймов подряд, хотя первый гейм выиграли Канев и Рувруа.

В полуфинале сестры Колб сыграют против американской теннисистки Эшли Лэйхи и китаянки Тянь Фанрань, которые в четвертьфинале также в двух сетах обыграли венгерскую теннисистку Тимею Бабош и польку Уршулю Радваньску.

Мировой тур ITF W60+H, Калдаш-да-Раинья, Португалия, хард, пары, четвертьфинал

Марина Колб/Надежда Колб (Украина) – Кэтлин Канев (Германия)/Марго Рувруа (Франция) – 7:5, 6:1

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ITF Калдаш-да-Раинья Надежда Колб Марина Колб
Источник Sport.ua
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