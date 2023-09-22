Старт Лиги Европы. Турнирные таблицы. Поражения Коваля и Кочергина

21 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги Европы 2023/24.

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Украинский голкипер Максим Коваль сыграл за молдовский «Шериф» и потерпел поражение от итальянской Ромы (1:2). Интересно, что конце первого тайма в ворота Коваля был забит автогол.

Польский «Ракув» с участием украинского форварда Владислава Кочергина на выезде проиграл итальянской «Аталанте» (0:2), украинец провел на поле 61 минуту.

Украинец Максим Таловеров остался в резерве клуба ЛАСК из Австрии в поединке против английского «Ливерпуля» (1:3).

🏆 Лига Европы

1-й тур. 21 сентября

19:45. Первый блок матчей

Байер Леверкузен (Германия) – Хеккен (Швеция) – 4:0

(Германия) – Хеккен (Швеция) – 4:0 Карабах (Азербайджан) – Мольде (Норвегия) – 1:0

(Азербайджан) – Мольде (Норвегия) – 1:0 ЛАСК (Австрия) – Ливерпуль (Англия) – 1:3

(Англия) – 1:3 Панатинаикос (Греция) – Вильярреал (Испания) – 2:0

(Греция) – Вильярреал (Испания) – 2:0 Ренн (Франция) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 3:0

(Франция) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 3:0 Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – Тулуза (Франция) – 1:1

Серветт (Швейцария) – Славия Прага (Чехия) – 0:2

(Чехия) – 0:2 Шериф (Молдова) – Рома (Италия) – 1:2

22:00. Второй блок матчей

Аталанта (Италия) – Ракув (Польша) – 2:0

(Италия) – Ракув (Польша) – 2:0 Аякс (Нидерланды) – Марсель (Франция) – 3:3

Брайтон (Англия) – АEK (Греция) – 2:3

(Греция) – 2:3 Вест Хэм (Англия) – ТСЦ Бачка-Топола (Сербия) – 3:1

(Англия) – ТСЦ Бачка-Топола (Сербия) – 3:1 Олимпиакос (Греция) – Фрайбург (Германия) – 2:3

(Германия) – 2:3 Рейнджерс (Шотландия) – Бетис (Испания) – 1:0

(Шотландия) – Бетис (Испания) – 1:0 Спарта Прага (Чехия) – Арис Лимасол (Кипр) – 3:2

(Чехия) – Арис Лимасол (Кипр) – 3:2 Штурм (Австрия) – Спортинг Лиссабон (Португалия) – 1:2

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