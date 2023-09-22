Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Старт Лиги Европы. Турнирные таблицы. Поражения Коваля и Кочергина
Лига Европы
22 сентября 2023, 01:30 | Обновлено 22 сентября 2023, 02:24
60
0

Старт Лиги Европы. Турнирные таблицы. Поражения Коваля и Кочергина

21 сентября состоялись матчи 1-го тура второго по престижности евротурнира

22 сентября 2023, 01:30 | Обновлено 22 сентября 2023, 02:24
60
0
Старт Лиги Европы. Турнирные таблицы. Поражения Коваля и Кочергина
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Коваль

21 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги Европы 2023/24.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер Максим Коваль сыграл за молдовский «Шериф» и потерпел поражение от итальянской Ромы (1:2). Интересно, что конце первого тайма в ворота Коваля был забит автогол.

Польский «Ракув» с участием украинского форварда Владислава Кочергина на выезде проиграл итальянской «Аталанте» (0:2), украинец провел на поле 61 минуту.

Украинец Максим Таловеров остался в резерве клуба ЛАСК из Австрии в поединке против английского «Ливерпуля» (1:3).

🏆 Лига Европы

1-й тур. 21 сентября

19:45. Первый блок матчей

  • Байер Леверкузен (Германия) – Хеккен (Швеция) – 4:0
  • Карабах (Азербайджан) – Мольде (Норвегия) – 1:0
  • ЛАСК (Австрия) – Ливерпуль (Англия) – 1:3
  • Панатинаикос (Греция) – Вильярреал (Испания) – 2:0
  • Ренн (Франция) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 3:0
  • Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – Тулуза (Франция) – 1:1
  • Серветт (Швейцария) – Славия Прага (Чехия) – 0:2
  • Шериф (Молдова) – Рома (Италия) – 1:2

22:00. Второй блок матчей

  • Аталанта (Италия) – Ракув (Польша) – 2:0
  • Аякс (Нидерланды) – Марсель (Франция) – 3:3
  • Брайтон (Англия) – АEK (Греция) – 2:3
  • Вест Хэм (Англия) – ТСЦ Бачка-Топола (Сербия) – 3:1
  • Олимпиакос (Греция) – Фрайбург (Германия) – 2:3
  • Рейнджерс (Шотландия) – Бетис (Испания) – 1:0
  • Спарта Прага (Чехия) – Арис Лимасол (Кипр) – 3:2
  • Штурм (Австрия) – Спортинг Лиссабон (Португалия) – 1:2

Турнирные таблицы

По теме:
1-й тур Лиги конференций. Заря делит 2-е место в таблице. Кто стал лидером?
Боевая ничья Аякса и Марселя, Ракув Кочергина проиграл Аталанте
ВИДЕО. Вышел и отдал! Михайличенко сделал два ассиста за Динамо Загреб
Лига Европы статистические расклады выбор редакции Максим Коваль (футболист) Владислав Кочергин Максим Таловеров
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УЕФА оштрафовал УАФ за расистское поведение болельщиков
Футбол | 21 сентября 2023, 10:20 15
УЕФА оштрафовал УАФ за расистское поведение болельщиков
УЕФА оштрафовал УАФ за расистское поведение болельщиков

Также предусмотрены санкции для украинских фанатов

Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Сегодня должны были отвезти Милевского в больницу»
Футбол | 21 сентября 2023, 12:01 14
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Сегодня должны были отвезти Милевского в больницу»
Евгений СЕЛЕЗНЕВ: «Сегодня должны были отвезти Милевского в больницу»

Бывший нападающий «Днепра» прокомментировал состояние Артема Милевского

Заря – Гент – 1:1. Ничья на старте ЛК в Люблине. Видео голов и обзор матча
Футбол | 21.09.2023, 23:57
Заря – Гент – 1:1. Ничья на старте ЛК в Люблине. Видео голов и обзор матча
Заря – Гент – 1:1. Ничья на старте ЛК в Люблине. Видео голов и обзор матча
Лунин разочаровался своей ролью в Реале и планирует покинуть клуб
Футбол | 21.09.2023, 21:06
Лунин разочаровался своей ролью в Реале и планирует покинуть клуб
Лунин разочаровался своей ролью в Реале и планирует покинуть клуб
ЙОВИЧЕВИЧ: «Ахметову хватило ума получить за Мудрика больше, чем 22 млн»
Футбол | 21.09.2023, 18:41
ЙОВИЧЕВИЧ: «Ахметову хватило ума получить за Мудрика больше, чем 22 млн»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Ахметову хватило ума получить за Мудрика больше, чем 22 млн»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трубин привез пенальти на старте матча. Но украинцу и Бенфике повезло
Трубин привез пенальти на старте матча. Но украинцу и Бенфике повезло
20.09.2023, 22:24 27
Футбол
ВИДЕО. Гол вратаря на последних секундах спас Лацио от поражения
ВИДЕО. Гол вратаря на последних секундах спас Лацио от поражения
20.09.2023, 00:10 5
Футбол
Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор
Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор
20.09.2023, 00:35 11
Футбол
Фиаско после феерии. Сборная Украины проиграла Польше
Фиаско после феерии. Сборная Украины проиграла Польше
20.09.2023, 20:42 22
Футзал
13 футболистов, которым удавалось оформить пента-трик в КЕЧ/ЛЧ. Кто они?
13 футболистов, которым удавалось оформить пента-трик в КЕЧ/ЛЧ. Кто они?
20.09.2023, 14:47 6
Футбол
«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ
«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ
21.09.2023, 07:00 3
Футбол
Лацио – Атлетико – 1:1. Гол вратаря на 90+5 мин. Видео голов и обзор матча
Лацио – Атлетико – 1:1. Гол вратаря на 90+5 мин. Видео голов и обзор матча
20.09.2023, 03:47
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем