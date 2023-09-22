Старт Лиги Европы. Турнирные таблицы. Поражения Коваля и Кочергина
21 сентября состоялись матчи 1-го тура второго по престижности евротурнира
21 сентября состоялись матчи 1-го тура Лиги Европы 2023/24.
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Украинский голкипер Максим Коваль сыграл за молдовский «Шериф» и потерпел поражение от итальянской Ромы (1:2). Интересно, что конце первого тайма в ворота Коваля был забит автогол.
Польский «Ракув» с участием украинского форварда Владислава Кочергина на выезде проиграл итальянской «Аталанте» (0:2), украинец провел на поле 61 минуту.
Украинец Максим Таловеров остался в резерве клуба ЛАСК из Австрии в поединке против английского «Ливерпуля» (1:3).
🏆 Лига Европы
1-й тур. 21 сентября
19:45. Первый блок матчей
- Байер Леверкузен (Германия) – Хеккен (Швеция) – 4:0
- Карабах (Азербайджан) – Мольде (Норвегия) – 1:0
- ЛАСК (Австрия) – Ливерпуль (Англия) – 1:3
- Панатинаикос (Греция) – Вильярреал (Испания) – 2:0
- Ренн (Франция) – Маккаби Хайфа (Израиль) – 3:0
- Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия) – Тулуза (Франция) – 1:1
- Серветт (Швейцария) – Славия Прага (Чехия) – 0:2
- Шериф (Молдова) – Рома (Италия) – 1:2
22:00. Второй блок матчей
- Аталанта (Италия) – Ракув (Польша) – 2:0
- Аякс (Нидерланды) – Марсель (Франция) – 3:3
- Брайтон (Англия) – АEK (Греция) – 2:3
- Вест Хэм (Англия) – ТСЦ Бачка-Топола (Сербия) – 3:1
- Олимпиакос (Греция) – Фрайбург (Германия) – 2:3
- Рейнджерс (Шотландия) – Бетис (Испания) – 1:0
- Спарта Прага (Чехия) – Арис Лимасол (Кипр) – 3:2
- Штурм (Австрия) – Спортинг Лиссабон (Португалия) – 1:2
Турнирные таблицы
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