ВИДЕО. Лига Европы. Шериф дома проиграл Роме, Коваль пропустил автогол

Бывший клуб Юрия Вернидуба, тираспольский «Шериф», начинал новый сезон Лиги Европы с домашнего матча против звездной «Ромы» Жозе Моуриньо. В основе «Шерифа» вышел украинский голкипер Максим Коваль, который провел на поле весь матч.

«Шериф» потерпел поражение 1:2. В конце первого тайма в ворота Коваля был забил автогол (ВИДЕО). Заканчивал матч «Шериф» в меньшинстве.

«Шериф» (Молдова) – «Рома» (Италия) – 1:2

Голы: 0:1 – 45+4, автогол Кики, 1:1 – 57 Товар, 1:2 – 65 Лукаку.

«Шериф» – Коваль, Зоури, Кики, Гарананга, Товар (Луваннор, 88), Артундуага (Апостолакис, 88), Талаль (Боцан, 90), Фернандеш, Адемо, Нгом-Мбекели, Анкейе (Рикардиньо, 71).

«Рома» – Свилар, Карсдорп, Льоренте, Манчини, Ндика, Залевски (Спинаццола, 61), Кристанте, Саншеш (Паредес, 28), Ауар (Бове, 61), Эль-Шаарави (Дибала, 61), Лукаку (Белотти, 80).

Предупреждения: Талаль (45), Кристанте (56), Кики (77), Апостолакис (90), Фернандеш (90).

Удаление: Фернандеш (90+8).