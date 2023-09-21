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Лига Европы
Шериф
21.09.2023 19:45 – FT 1 : 2
Рома
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Лига Европы
21 сентября 2023, 22:12 | Обновлено 21 сентября 2023, 22:47
318
0

ВИДЕО. Лига Европы. Шериф дома проиграл Роме, Коваль пропустил автогол

Украинский голкипер не спас свою команду от поражения

21 сентября 2023, 22:12 | Обновлено 21 сентября 2023, 22:47
318
0
ВИДЕО. Лига Европы. Шериф дома проиграл Роме, Коваль пропустил автогол
Getty Images/Global Images Ukraine. Максим Коваль

Бывший клуб Юрия Вернидуба, тираспольский «Шериф», начинал новый сезон Лиги Европы с домашнего матча против звездной «Ромы» Жозе Моуриньо. В основе «Шерифа» вышел украинский голкипер Максим Коваль, который провел на поле весь матч.

«Шериф» потерпел поражение 1:2. В конце первого тайма в ворота Коваля был забил автогол (ВИДЕО). Заканчивал матч «Шериф» в меньшинстве.

«Шериф» (Молдова) – «Рома» (Италия) – 1:2
Голы: 0:1 – 45+4, автогол Кики, 1:1 – 57 Товар, 1:2 – 65 Лукаку.

«Шериф» – Коваль, Зоури, Кики, Гарананга, Товар (Луваннор, 88), Артундуага (Апостолакис, 88), Талаль (Боцан, 90), Фернандеш, Адемо, Нгом-Мбекели, Анкейе (Рикардиньо, 71).

«Рома» – Свилар, Карсдорп, Льоренте, Манчини, Ндика, Залевски (Спинаццола, 61), Кристанте, Саншеш (Паредес, 28), Ауар (Бове, 61), Эль-Шаарави (Дибала, 61), Лукаку (Белотти, 80).

Предупреждения: Талаль (45), Кристанте (56), Кики (77), Апостолакис (90), Фернандеш (90).

Удаление: Фернандеш (90+8).

События матча

90’ +8
Joao Paulo (Шериф) получает красную карточку.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Ромелу Лукаку (Рома).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Товар (Шериф).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Паредес (Рома).
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Источник Sport.ua
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