Лига чемпионов21 сентября 2023, 17:12 | Обновлено 21 сентября 2023, 17:16
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Севилья – Ланс – 1:1. Обмен голами в дебюте матча. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов
21 сентября 2023, 17:12 | Обновлено 21 сентября 2023, 17:16
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Вечером 20 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов.
Испанская «Севилья» и французский «Ланс» разошлись миром (1:1).
Команды обменялись голами в дебюте матча и набрали по одному очку на старте турнира.
Лига чемпионов 2023/24
Группа B. 1-й тур, 20 сентября
Севилья (Испания) – Ланс (Франция) – 1:1
Голы: Окампос, 9 – Фюльжени, 24
Видеообзор матча
События матча
24’
ГОЛ ! Мяч забил Анжело Фюльжини (Ланс).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Окампос (Севилья).
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