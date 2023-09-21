Вечером 20 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов.

Испанская «Севилья» и французский «Ланс» разошлись миром (1:1).

Команды обменялись голами в дебюте матча и набрали по одному очку на старте турнира.

Лига чемпионов 2023/24

Группа B. 1-й тур, 20 сентября

Севилья (Испания) – Ланс (Франция) – 1:1

Голы: Окампос, 9 – Фюльжени, 24

Видеообзор матча