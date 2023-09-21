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Лига Чемпионов
Севилья
20.09.2023 22:00 – FT 1 : 1
Ланс
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Лига чемпионов
21 сентября 2023, 17:12 | Обновлено 21 сентября 2023, 17:16
116
0

Севилья – Ланс – 1:1. Обмен голами в дебюте матча. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов

21 сентября 2023, 17:12 | Обновлено 21 сентября 2023, 17:16
116
0
Севилья – Ланс – 1:1. Обмен голами в дебюте матча. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 20 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов.

Испанская «Севилья» и французский «Ланс» разошлись миром (1:1).

Команды обменялись голами в дебюте матча и набрали по одному очку на старте турнира.

Лига чемпионов 2023/24

Группа B. 1-й тур, 20 сентября

Севилья (Испания) – Ланс (Франция) – 1:1

Голы: Окампос, 9 – Фюльжени, 24

Видеообзор матча

События матча

24’
ГОЛ ! Мяч забил Анжело Фюльжини (Ланс).
9’
ГОЛ ! Мяч забил Лукас Окампос (Севилья).
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Севилья Ланс видео голов и обзор Лига чемпионов Лукас Окампос
Источник Sport.ua
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