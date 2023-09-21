Лига чемпионов21 сентября 2023, 16:21 | Обновлено 21 сентября 2023, 16:30
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Брага – Наполи – 1:2. Курьезный автогол в конце матча. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов
21 сентября 2023, 16:21 | Обновлено 21 сентября 2023, 16:30
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Вечером 20 сентября в матче 1-го тура Лиги чемпионов «Наполи» переиграл «Брагу» со счетом 2:1.
Исход матча решил курьезный автогол Сику Ниакате в конце матча.
Наполи возглавляет группу C вместе с Реалом (по 3 очка), который обыграл «Унион Берлин» со счетом 1:0.
Лига чемпионов 2023/24
Группа C. 1-й тур, 20 сентября
Брага (Португалия) – Наполи (Италия) – 1:2
Голы: Брума, 84 – Ди Лоренцо, 45+1, Ниакате, 85 (автогол)
Видеообзор матча
События матча
88’
АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Сику Ньякате (Брага).
84’
ГОЛ ! Мяч забил Арминду Брума (Брага).
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Ди Лоренцо (Наполи).
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