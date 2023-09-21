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Брага
20.09.2023 22:00 – FT 1 : 2
Наполи
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21 сентября 2023, 00:02 | Обновлено 21 сентября 2023, 00:07
86
0

Автогол в конце матча. Наполи стартовал в ЛЧ с тяжелой победы

Хозяевам удалось забрать три очка

21 сентября 2023, 00:02 | Обновлено 21 сентября 2023, 00:07
86
0
Автогол в конце матча. Наполи стартовал в ЛЧ с тяжелой победы
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся второй матч группового этапа в группе C. «Наполи» в непростом поединке удалось одолеть «Брагу» с результатом 2:1. Когда казалось, что португальская команда удержит ничью, хозяева оформили автогол и подарили сопернику три пункта.

Хороший старт неаполитанской команды перед вторым туром и встречей с «Реалом».

В матче соперников по группе, который состоялся раньше, «Реал» сумел на последних минутах забить в ворота «Унион Берлина» и победить со счетом 1:0.

Группа С

Брага - Наполи 1:2
Голы: Брума, 84 - Ди Лоренцо, 45, Ниакате, 85 (в свои ворота)

Брага: Матеус, Гомес, Фонте, Ниакате, Борха (Мартин, 86), Карвальо (Салазар, 67), Аль Мусрати, Брума, Орта, Джало (Банза, 77), Руис (Пицци, 95)

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Брахмани (Остигард, 13), Жезус, Оливера, Зьелински (Натан, 90), Ангисса, Лоботка, Политано (Распадори, 66), Кварацхелия (Эльмас, 66), Осимхен (Симеоне, 90)

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Лига чемпионов Наполи Брага
Источник Sport.ua
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