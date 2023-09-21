Автогол в конце матча. Наполи стартовал в ЛЧ с тяжелой победы
Хозяевам удалось забрать три очка
Состоялся второй матч группового этапа в группе C. «Наполи» в непростом поединке удалось одолеть «Брагу» с результатом 2:1. Когда казалось, что португальская команда удержит ничью, хозяева оформили автогол и подарили сопернику три пункта.
Хороший старт неаполитанской команды перед вторым туром и встречей с «Реалом».
В матче соперников по группе, который состоялся раньше, «Реал» сумел на последних минутах забить в ворота «Унион Берлина» и победить со счетом 1:0.
Группа С
Брага - Наполи 1:2
Голы: Брума, 84 - Ди Лоренцо, 45, Ниакате, 85 (в свои ворота)
Брага: Матеус, Гомес, Фонте, Ниакате, Борха (Мартин, 86), Карвальо (Салазар, 67), Аль Мусрати, Брума, Орта, Джало (Банза, 77), Руис (Пицци, 95)
Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Брахмани (Остигард, 13), Жезус, Оливера, Зьелински (Натан, 90), Ангисса, Лоботка, Политано (Распадори, 66), Кварацхелия (Эльмас, 66), Осимхен (Симеоне, 90)
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