КЫРСТЯ – о нападках на Халеп: «Серена всегда отличалась высокомерием»
Румынская теннисистка защитила свою соотечественницу
Первая ракетка Румынии и четвертьфиналистка US Open 2023 Сорана Кырстя осудила слова Серены Уильямс, которая язвительно отреагировала на четырехлетнюю дисквалификацию экс-первой ракетки мира Симоны Халеп.
«Серена как игрок была необычайно хороша. Но как человек она всегда отличалась высокомерием. Она не принимала, когда кто-то мог ее обыграть или отобрать у нее титул.
Я знаю Симону. Я не думаю, что она когда-либо сознательно принимала допинг. Эта дисквалификация касается невиновного человека», – сказала Кырстя.
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