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  4. КЫРСТЯ – о нападках на Халеп: «Серена всегда отличалась высокомерием»
WTA
21 сентября 2023, 08:40 |
195
0

КЫРСТЯ – о нападках на Халеп: «Серена всегда отличалась высокомерием»

Румынская теннисистка защитила свою соотечественницу

21 сентября 2023, 08:40 |
195
0
КЫРСТЯ – о нападках на Халеп: «Серена всегда отличалась высокомерием»
ITF. Сорана Кырстя и Симона Халеп

Первая ракетка Румынии и четвертьфиналистка US Open 2023 Сорана Кырстя осудила слова Серены Уильямс, которая язвительно отреагировала на четырехлетнюю дисквалификацию экс-первой ракетки мира Симоны Халеп.

«Серена как игрок была необычайно хороша. Но как человек она всегда отличалась высокомерием. Она не принимала, когда кто-то мог ее обыграть или отобрать у нее титул.

Я знаю Симону. Я не думаю, что она когда-либо сознательно принимала допинг. Эта дисквалификация касается невиновного человека», – сказала Кырстя.

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Сорана Кырстя допинг дисквалификация Серена Уильямс Симона Халеп
Источник Nine.com.au
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