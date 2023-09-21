КЫРСТЯ – о нападках на Халеп: «Серена всегда отличалась высокомерием»

Первая ракетка Румынии и четвертьфиналистка US Open 2023 Сорана Кырстя осудила слова Серены Уильямс, которая язвительно отреагировала на четырехлетнюю дисквалификацию экс-первой ракетки мира Симоны Халеп.

«Серена как игрок была необычайно хороша. Но как человек она всегда отличалась высокомерием. Она не принимала, когда кто-то мог ее обыграть или отобрать у нее титул.

Я знаю Симону. Я не думаю, что она когда-либо сознательно принимала допинг. Эта дисквалификация касается невиновного человека», – сказала Кырстя.