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WTA
12 сентября 2023, 22:17 | Обновлено 12 сентября 2023, 22:29
1996
2

Серена Уильямс язвительно отреагировала на дисквалификацию Халеп

Американка вспомнила проигранный румынке финал Уимблдона

12 сентября 2023, 22:17 | Обновлено 12 сентября 2023, 22:29
1996
2
Серена Уильямс язвительно отреагировала на дисквалификацию Халеп
Getty Images/Global Images Ukraine. Серена Уильямс и Симона Халеп

23-кратная чемпионка турниров Grand Slam Серена Уильямс отреагировала на четырехлетнюю дисквалификацию экс-первой ракетки мира Симоны Халеп.

«8 – более подходящее число», – написала американка в твиттере, намекая на проигранный румынке финал Уимблдона-2019. Уильямс-младшая имеет семь титулов на травяном мейджоре.

Также Серена лайкнула пост экс-теннисистки Николь Гиббс: «Такое разочарование, когда узнаешь, что половина твоих кумиров в спорте жульничали. Это так расстраивает, делает спорт таким дурацким, а не честной борьбой, и заставляет задуматься, сколько людей остается незамеченными (предполагаю, что очень много)».

Алексис Оганян, муж Серены Уильямс, опубликовал свое фото с первого круга US Open-2019 (где его жена играла против пойманой на допинге Марии Шараповой) с подписью «Некоторые вещи не выходят из моды». На нем была футболка с логотипом D.A.R.E. – образовательной программы, направленной на борьбу с употреблением запрещенных веществ. Серена прокомментировала: «И правда до сих пор в тренде».

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Серена Уильямс допинг дисквалификация Симона Халеп
Источник Twitter
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Комментарии 2
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PETP0
Справжні чемпіони так не поводяться!
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+1
KirTheKing
..что и требовалось доказать..
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-3
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