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Лига чемпионов
21 сентября 2023, 07:14 |
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Зальцбург в матче с Бенфикой выставил самый молодой состав в истории ЛЧ

Средний возраст игроков австрийского клуба составил 21 год и 183 дня

21 сентября 2023, 07:14 |
160
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Зальцбург в матче с Бенфикой выставил самый молодой состав в истории ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

«РБ Зальцбург» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл португальскую «Бенфику» (2:0).

В этой встрече австрийский клуб выставил самый молодой стартовый состав в истории Лиги чемпионов. Средний возраст игроков «Зальцбурга» в матче с «Бенфикой» составил 21 год и 183 дня. Одному игроку австрийцев 27 лет, еще одному 24, остальным 19-22.

Отметим, что за «Бенфику» в Лиге чемпионов дебютировал украинский вратарь Анатолий Трубин.

Ранее сообщалось, что Трубин получил за матч против «РБ Зальцбург» ужасную оценку.

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Бенфика Ред Булл Зальцбург Рогер Шмидт Лига чемпионов Анатолий Трубин
Источник Opta
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