Зальцбург в матче с Бенфикой выставил самый молодой состав в истории ЛЧ
Средний возраст игроков австрийского клуба составил 21 год и 183 дня
«РБ Зальцбург» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл португальскую «Бенфику» (2:0).
В этой встрече австрийский клуб выставил самый молодой стартовый состав в истории Лиги чемпионов. Средний возраст игроков «Зальцбурга» в матче с «Бенфикой» составил 21 год и 183 дня. Одному игроку австрийцев 27 лет, еще одному 24, остальным 19-22.
Отметим, что за «Бенфику» в Лиге чемпионов дебютировал украинский вратарь Анатолий Трубин.
Ранее сообщалось, что Трубин получил за матч против «РБ Зальцбург» ужасную оценку.
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