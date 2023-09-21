Зальцбург в матче с Бенфикой выставил самый молодой состав в истории ЛЧ

«РБ Зальцбург» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов обыграл португальскую «Бенфику» (2:0).

В этой встрече австрийский клуб выставил самый молодой стартовый состав в истории Лиги чемпионов. Средний возраст игроков «Зальцбурга» в матче с «Бенфикой» составил 21 год и 183 дня. Одному игроку австрийцев 27 лет, еще одному 24, остальным 19-22.

Отметим, что за «Бенфику» в Лиге чемпионов дебютировал украинский вратарь Анатолий Трубин.

Ранее сообщалось, что Трубин получил за матч против «РБ Зальцбург» ужасную оценку.