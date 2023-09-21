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  4. Эрик ТЕН ХАГ: «Находимся в периоде, когда многое играет против нас»
Лига чемпионов
21 сентября 2023, 04:30 | Обновлено 21 сентября 2023, 04:36
133
0

Эрик ТЕН ХАГ: «Находимся в периоде, когда многое играет против нас»

Тренер «Ман Юнайтед» – о поражении команды от «Баварии»

21 сентября 2023, 04:30 | Обновлено 21 сентября 2023, 04:36
133
0
Эрик ТЕН ХАГ: «Находимся в периоде, когда многое играет против нас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик тен Хаг

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал встречу 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с мюнхенской «Баварией» (3:4). Нидерландец признался в разочаровании от результата игры.

«Я разочарован, потому что мы должны были оставаться в игре. Когда забиваешь три гола «Баварии», нужно брать хотя бы очко. Мы находимся в периоде, когда многое складывается против нас, но мы должны сами добиваться удачи. Когда мы не реализуем принципы своей игры, то пропускаем голы.

Сейчас важна каждая игра. Но мы сами должны добиваться удачи. Никто тебе не поможет, но, если посмотреть на наши первые 25 минут, то мы должны забить гол - а если нет, то остаться в игре. И не позволить сопернику забить гол, как это сделали мы. Дело не только в одной ошибке. Нужно быть последовательными, и тогда вы будете выигрывать матчи. Только мы можем это сделать. Это в наших руках, ни в чьих других.

Когда ты забиваешь три гола в Мюнхене, ты должен взять хотя бы очко, а мы этого не сделали. Мы должны посмотреть на себя в зеркало», – заявил тен Хаг.

Ранее сообщалось, что голкипер «МЮ» Андре Онана взял на себя вину за поражение команды от «Баварии».

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Эрик тен Хаг Лига чемпионов Бавария - Манчестер Юнайтед Бавария Манчестер Юнайтед
Источник УЕФА
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