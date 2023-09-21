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Лига чемпионов
21 сентября 2023, 03:29 | Обновлено 21 сентября 2023, 03:31
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Онана взял на себя вину за поражение МЮ от Баварии

Камерунец признал свои провальные действия

21 сентября 2023, 03:29 | Обновлено 21 сентября 2023, 03:31
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Онана взял на себя вину за поражение МЮ от Баварии
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

Голкипер клуба «Манчестер Юнайтед» Андре Онана высказал мнение о матче 1-го тура Лиги чемпионов с «Баварией», в котором «красные дьяволы» проиграли со счетом 3:4. Камерунцу хватило смелости признать свои ошибки, которые привели к пропущенным командою голам.

«На мне лежит ответственность за поражение. Мы проиграли из-за меня, и я должен вынести урок из этой игры. Я подвел команду. Мне еще многое нужно доказать, потому что, если честно, мой старт в «Манчестер Юнайтед» не задался», – заявил Онана.

Напомним, что Андре Онана уже на 28-й минуте матча «Бавария» – «Манчестер Юнайтед» пропустил дивный гол после удара в исполнении мюнхенца Лероя Сане.

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Лига чемпионов Андре Онана
Источник Фабрицио Романо
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