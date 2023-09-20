Лига чемпионов20 сентября 2023, 22:52 |
2430
9
ВИДЕО. За него МЮ отдал 52 миллиона? Как Онана пропустил в матче с Баварией
Андре Онана пока не нашел себя в МЮ
20 сентября 2023, 22:52 |
2430
9
В одном из топ-матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» гости пропустили первый гол на 28-й минуте.
Отличился Лерой Сане, который нанес вроде бы простой удар с линии штрафной, однако вратарь Андре Онана с ним не справился и пропустил простой гол.
Отмечается, что экс-кипер «Интера», которого МЮ приобрел за 52 миллиона евро, пока не может найти себя в новой команде. Андре уже допустил ряд ошибок в АПЛ.
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Комментарии 9
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52 це навіть до Михайла не дотягує. Беріть Луніна, Карло все одно Кепу ставить
так іноді буває, нічого страшного, за 6-8 місяців адаптується...
Возвращайте Де Хея
Лучше игру Трупина покажите. Кроты тупо этими Мудрыками и Трупинами позорят украинский футбол.
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да уж, купили клоуна
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