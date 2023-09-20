Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. За него МЮ отдал 52 миллиона? Как Онана пропустил в матче с Баварией
Лига чемпионов
20 сентября 2023, 22:52 |
2430
9

ВИДЕО. За него МЮ отдал 52 миллиона? Как Онана пропустил в матче с Баварией

Андре Онана пока не нашел себя в МЮ

20 сентября 2023, 22:52 |
2430
9
ВИДЕО. За него МЮ отдал 52 миллиона? Как Онана пропустил в матче с Баварией
Getty Images/Global Images Ukraine. Андре Онана

В одном из топ-матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» гости пропустили первый гол на 28-й минуте.

Отличился Лерой Сане, который нанес вроде бы простой удар с линии штрафной, однако вратарь Андре Онана с ним не справился и пропустил простой гол.

Отмечается, что экс-кипер «Интера», которого МЮ приобрел за 52 миллиона евро, пока не может найти себя в новой команде. Андре уже допустил ряд ошибок в АПЛ.

По теме:
Автогол в конце матча. Наполи стартовал в ЛЧ с тяжелой победы
Бавария выиграла у Ман Юнайтед в матче ЛЧ с семью голами
Зинченко сыграл первый матч за Арсенал в ЛЧ. Команда уверенно выиграла
Андре Онана Манчестер Юнайтед Лига чемпионов Бавария видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 20 сентября 2023, 15:20 1
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу

За 6 путевок на Игры-2024 в Париже поведут борьбу 24 лучшие сборные мира

Трубин привез пенальти на старте матча. Но украинцу и Бенфике повезло
Футбол | 20 сентября 2023, 22:24 17
Трубин привез пенальти на старте матча. Но украинцу и Бенфике повезло
Трубин привез пенальти на старте матча. Но украинцу и Бенфике повезло

Игрок пробил выше ворот

Реал – Унион Берлин – 1:0. Победный мяч Беллингема. Видео гола и обзор
Футбол | 20.09.2023, 22:14
Реал – Унион Берлин – 1:0. Победный мяч Беллингема. Видео гола и обзор
Реал – Унион Берлин – 1:0. Победный мяч Беллингема. Видео гола и обзор
ВАН ЛЕУВЕН: «Путешествие заняло 8–9 часов, а обычно тратится 2–3 часа»
Футбол | 20.09.2023, 02:35
ВАН ЛЕУВЕН: «Путешествие заняло 8–9 часов, а обычно тратится 2–3 часа»
ВАН ЛЕУВЕН: «Путешествие заняло 8–9 часов, а обычно тратится 2–3 часа»
Симеоне раскритиковал гол голкипера Лацио Проведеля
Футбол | 20.09.2023, 10:44
Симеоне раскритиковал гол голкипера Лацио Проведеля
Симеоне раскритиковал гол голкипера Лацио Проведеля
Комментарии 9
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
andre_lui
52 це навіть до Михайла не дотягує. Беріть Луніна, Карло все одно Кепу ставить
Ответить
+2
Burevestnik
так іноді буває, нічого страшного, за 6-8 місяців адаптується...   
Ответить
0
naverland
Возвращайте Де Хея
Ответить
0
Александр Шевченко
Лучше игру Трупина покажите. Кроты тупо этими Мудрыками и Трупинами позорят украинский футбол.
Ответить
-2
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua
да уж, купили клоуна
Ответить
-2
Показать Скрыть 3 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
19.09.2023, 15:59 33
Футбол
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
19.09.2023, 07:20 25
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Патрику ван Леувену можно только посочувствовать»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Патрику ван Леувену можно только посочувствовать»
20.09.2023, 12:27 12
Футбол
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Порту
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Порту
19.09.2023, 07:15
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахрайчук отстранен от работы со сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Шахрайчук отстранен от работы со сборной Украины
20.09.2023, 14:14 15
Хоккей
Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024
Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024
19.09.2023, 09:43 38
Волейбол
Драконы снова не по зубам. Шахтер в Гамбурге проиграл Порту
Драконы снова не по зубам. Шахтер в Гамбурге проиграл Порту
19.09.2023, 23:54 203
Футбол
Тайсон ФЬЮРИ: «Я завершил игру на ринге, все кончено»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я завершил игру на ринге, все кончено»
20.09.2023, 11:19 13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем