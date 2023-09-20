ВИДЕО. За него МЮ отдал 52 миллиона? Как Онана пропустил в матче с Баварией

В одном из топ-матчей 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Манчестер Юнайтед» гости пропустили первый гол на 28-й минуте.

Отличился Лерой Сане, который нанес вроде бы простой удар с линии штрафной, однако вратарь Андре Онана с ним не справился и пропустил простой гол.

Отмечается, что экс-кипер «Интера», которого МЮ приобрел за 52 миллиона евро, пока не может найти себя в новой команде. Андре уже допустил ряд ошибок в АПЛ.