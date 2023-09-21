Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Заря – Гент

В четверг, 21 сентября, в Люблине (Польша) состоится матч 1-го тура группового турнира Лиги конференций, в котором луганская «Заря» на правах хозяина поля сыграет с «Гентом» из Бельгии.

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Стартовый свисток 38-летнего арбитра Даниэле Киффи из Италии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Заря – Гент. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Гент».