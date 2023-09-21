Лига конференций21 сентября 2023, 02:32 | Обновлено 21 сентября 2023, 02:35
72
0
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Заря – Гент
Игра начнется 21 сентября в 22:00 по киевскому времени
21 сентября 2023, 02:32 | Обновлено 21 сентября 2023, 02:35
72
0
В четверг, 21 сентября, в Люблине (Польша) состоится матч 1-го тура группового турнира Лиги конференций, в котором луганская «Заря» на правах хозяина поля сыграет с «Гентом» из Бельгии.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток 38-летнего арбитра Даниэле Киффи из Италии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Заря – Гент. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Гент».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 20 сентября 2023, 14:47 6
В этом списке есть как звезды первой величины, так и практически ноунеймы…
Футбол | 21 сентября 2023, 00:59 1
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов
Футбол | 20.09.2023, 22:24
Футбол | 20.09.2023, 18:46
Футбол | 20.09.2023, 02:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.09.2023, 07:15
19.09.2023, 07:20 25
19.09.2023, 00:05 8
20.09.2023, 15:20 1
19.09.2023, 11:34
19.09.2023, 15:59 33
19.09.2023, 23:54 203