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Лига конференций
21 сентября 2023, 02:32 | Обновлено 21 сентября 2023, 02:35
72
0

Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Заря – Гент

Игра начнется 21 сентября в 22:00 по киевскому времени

21 сентября 2023, 02:32 | Обновлено 21 сентября 2023, 02:35
72
0
Где смотреть онлайн матч Лиги конференций Заря – Гент
ФК Заря Луганск

В четверг, 21 сентября, в Люблине (Польша) состоится матч 1-го тура группового турнира Лиги конференций, в котором луганская «Заря» на правах хозяина поля сыграет с «Гентом» из Бельгии.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток 38-летнего арбитра Даниэле Киффи из Италии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Заря – Гент. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Заря» – «Гент».

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Источник Sport.ua
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