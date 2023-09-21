Лига чемпионов21 сентября 2023, 01:53 | Обновлено 21 сентября 2023, 02:06
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Обидел Трубина – получил приз. Назван игрок матча Бенфика – Зальцбург
Признания удостоен Роко Шимич
21 сентября 2023, 01:53 | Обновлено 21 сентября 2023, 02:06
273
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Нападающий австрийского клуба «РБ Зальцбург» Роко Шимич признан УЕФА лучшим игроком матча 1-го тура Лиги чемпионов против португальской «Бенфики» (2:0).
20-летний хорват, напомним, в игре с «орлами» стал автором одного гола и одной голевой передачи.
Вначале он 15-й минуте точно реализовал пенальти, который был назначен в ворота «Бенфики», которые защищал украинец Анатолий Трубин, а затем на 51-й минуте помог отличиться Глуху.
Напомним, Трубин за матч «Бенфика» – «РБ Зальцбург» получил ужасную оценку.
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