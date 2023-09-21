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Лига чемпионов
21 сентября 2023, 01:53 | Обновлено 21 сентября 2023, 02:06
273
0

Обидел Трубина – получил приз. Назван игрок матча Бенфика – Зальцбург

Признания удостоен Роко Шимич

21 сентября 2023, 01:53 | Обновлено 21 сентября 2023, 02:06
273
0
Обидел Трубина – получил приз. Назван игрок матча Бенфика – Зальцбург
Getty Images/Global Images Ukraine. Роко Шимич

Нападающий австрийского клуба «РБ Зальцбург» Роко Шимич признан УЕФА лучшим игроком матча 1-го тура Лиги чемпионов против португальской «Бенфики» (2:0).

20-летний хорват, напомним, в игре с «орлами» стал автором одного гола и одной голевой передачи.

Вначале он 15-й минуте точно реализовал пенальти, который был назначен в ворота «Бенфики», которые защищал украинец Анатолий Трубин, а затем на 51-й минуте помог отличиться Глуху.

Напомним, Трубин за матч «Бенфика» – «РБ Зальцбург» получил ужасную оценку.

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Лига чемпионов Бенфика Ред Булл Зальцбург Анатолий Трубин
Источник УЕФА
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