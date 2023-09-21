Обидел Трубина – получил приз. Назван игрок матча Бенфика – Зальцбург

Нападающий австрийского клуба «РБ Зальцбург» Роко Шимич признан УЕФА лучшим игроком матча 1-го тура Лиги чемпионов против португальской «Бенфики» (2:0).

20-летний хорват, напомним, в игре с «орлами» стал автором одного гола и одной голевой передачи.

Вначале он 15-й минуте точно реализовал пенальти, который был назначен в ворота «Бенфики», которые защищал украинец Анатолий Трубин, а затем на 51-й минуте помог отличиться Глуху.

Напомним, Трубин за матч «Бенфика» – «РБ Зальцбург» получил ужасную оценку.