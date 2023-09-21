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Лига чемпионов
21 сентября 2023, 01:59 | Обновлено 21 сентября 2023, 02:02
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«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ

«Орлы» проиграли «РБ Зальцбург» стартовый матч ЛЧ 2023/24 со счетом 0:2

21 сентября 2023, 01:59 | Обновлено 21 сентября 2023, 02:02
201
0
«Те, кто освистывали Трубина – идиоты». Фаны Бенфики – о игре украинца в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

20 сентября состоялся матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе D между клубами «Бенфика» и «РБ Зальцбург». Игра завершилась поражением «орлов» со счетом 0:2.

Украинский голкипер хозяев Анатолий Трубин вышел в стартовом составе команды. На 3-й минуте встречи украинец неудачно сыграл на выходе, ударив кулаками соперника в голову, за что получил желтую карточку. В ворота португальского клуба был назначен пенальти, однако Карим Конате не воспользовался шансом и пробил выше ворот.

Уже на 15-й минуте арбитр снова назначил 11-метровый для австрийского коллектива. На этот раз гости смогли забить – Роко Шимич переиграл Трубина.

Некоторые фанаты «Бенфики» остались недовольными игрой украинца. Болельщики хотят видеть Самюэля Соареша в воротах своей любимой команды, который стабильно выходил в основе на старте сезона. Однако многие фаны в Twitter встали на защиту украинца и осудили тех, кто освистывал Трубина во время матча.

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Eaglerp: «Шмидту не нужно было выпускать Трубина. Он не успел познакомиться с коллективом. Разве Соареш был настолько плох, что не заслужил выйти в основе?».

Bernardo Quialheiro: «Трубину место в каком-то Жил Висенте. Смешной менеджмент клуба».

Dream Runner: «Трубин пока сделал 0 сейвов. Несколько серьезных ошибок и 0 уверенности».

estupor: «Трубин – Бог в воротах? Я не видел его игры за Шахтер, но этот матч...».

Diogo Costa: «Трубин морально не в себе. Это меня разочаровало».

RJ 23: «Трубин нервничает, а фанаты на трибунах вместо того, чтобы помочь, начинают его освистывать».

Catarina: «Тьфу, Трубин ошибся, это очевидно! Но освистывать его не стоит, ведь это влияет на только что пришедшего игрока и на нем лежит большая ответственность. Просто излишний свист. Кажется, он не был единственным, кто допустил ошибку за всю игру».

Rodrigo: «Кому пришла в голову свистеть в сторону Трубина во время игры, тот тупой идиот».

biaa: «Фанаты, которые свистели на Трубина – заткнитесь, пожалуйста. Он сыграл не очень хорошо, но это была его первая игра в ЛЧ, и это было все, что ему было нужно меньше всего».

Simão Alcoforado Barreira: «Свист в сторону Трубина недопустим. Я даже не могу понять, как это возможно. Я буду думать, что это очень молодые люди, чтобы не очень расстраиваться».

ВИДЕО. Как Трубин привез пенальти в ворота Бенфики

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Источник Sport.ua
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