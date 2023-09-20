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  4. Сестры Колб обыграли лидеров посева на турнире ITF в Португалии
ITF
20 сентября 2023, 22:44 |
193
0

Сестры Колб обыграли лидеров посева на турнире ITF в Португалии

Марина и Надежда Колб вышли в полуфинал турнира в парном разряде

20 сентября 2023, 22:44 |
193
0
Сестры Колб обыграли лидеров посева на турнире ITF в Португалии
Instagram (ФТУ). Марина и Надежда Колб

Украинские теннисистки Марина и Надежда Колб вышли в полуфинал турнира Мирового тура ITF W60+H в португальском Калдаш-да-Раинья.

В четвертьфинале сестры Колб в двух сетах уверенно обыграли лидеров посева, чешскую теннисистку Ренату Ворачову и Фрею Кристи из Великобритании. Следующими соперницами украинок будут немецкая теннисистка Кетлин Канев и француженка Марго Рувруа, который также в двух сетах обыграли местных теннисисток Терезу Диаш и Каролину Мескита.

Напомним, что в нынешнем сезоне Марина и Надежда Колб трижды доходили до финалов турниров Мирового тура ITF и выиграли один чемпионский титул.

Мировой тур ITF W60+H, Калдаш-да-Раинья, хард, пары, четвертьфинал

Марина Колб/Надежда Колб (Украина) – Рената Ворачова (Чехия)/Фрея Кристи (Великобритания, 1) – 6:3, 6:4

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Марина Колб Надежда Колб ITF Калдаш-да-Раинья Рената Ворачова Фрея Кристи
Источник Sport.ua
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