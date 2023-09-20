Сестры Колб обыграли лидеров посева на турнире ITF в Португалии

Украинские теннисистки Марина и Надежда Колб вышли в полуфинал турнира Мирового тура ITF W60+H в португальском Калдаш-да-Раинья.

В четвертьфинале сестры Колб в двух сетах уверенно обыграли лидеров посева, чешскую теннисистку Ренату Ворачову и Фрею Кристи из Великобритании. Следующими соперницами украинок будут немецкая теннисистка Кетлин Канев и француженка Марго Рувруа, который также в двух сетах обыграли местных теннисисток Терезу Диаш и Каролину Мескита.

Напомним, что в нынешнем сезоне Марина и Надежда Колб трижды доходили до финалов турниров Мирового тура ITF и выиграли один чемпионский титул.

Мировой тур ITF W60+H, Калдаш-да-Раинья, хард, пары, четвертьфинал

Марина Колб/Надежда Колб (Украина) – Рената Ворачова (Чехия)/Фрея Кристи (Великобритания, 1) – 6:3, 6:4