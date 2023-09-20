Галатасарай – Копенгаген – 2:2. Дебютный гол Тете. Видео голов, обзор матча

Турецкий «Галатасарай» вырвал ничью в матче с чемпионами Дании «Копенгагеном».

Датская команда по ходу встречи вела со счетом 2:0, благодаря голам своих нападающих Эльюнусси и Гонсалвеша.

Но после удаления защитника в составе «Копенгаген» турецкой команде удалось отыграться благодаря голам Боэ и Тете.

Для бывшего игрока «Шахтера» этот спасительный гол стал дебютным в футболке «Галатасарая».

Лига чемпионов 2023/24

Группа А. 1-й тур, 20 сентября

Галатасарай (Турция) – Копенгаген (Дания) – 2:2

Голы: Боэ, 86, Тете, 88 – Эльюнусси, 35, Гонсалвеш, 58.

Видеообзор матча: