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Лига Чемпионов
Галатасарай
20.09.2023 19:45 – FT 2 : 2
Копенгаген
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Лига чемпионов
20 сентября 2023, 22:46 | Обновлено 20 сентября 2023, 22:47
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Галатасарай – Копенгаген – 2:2. Дебютный гол Тете. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов

20 сентября 2023, 22:46 | Обновлено 20 сентября 2023, 22:47
344
0
Галатасарай – Копенгаген – 2:2. Дебютный гол Тете. Видео голов, обзор матча
Eurohoops.net. Тете

Турецкий «Галатасарай» вырвал ничью в матче с чемпионами Дании «Копенгагеном».

Датская команда по ходу встречи вела со счетом 2:0, благодаря голам своих нападающих Эльюнусси и Гонсалвеша.

Но после удаления защитника в составе «Копенгаген» турецкой команде удалось отыграться благодаря голам Боэ и Тете.

Для бывшего игрока «Шахтера» этот спасительный гол стал дебютным в футболке «Галатасарая».

Лига чемпионов 2023/24

Группа А. 1-й тур, 20 сентября

Галатасарай (Турция) – Копенгаген (Дания) – 2:2

Голы: Боэ, 86, Тете, 88 – Эльюнусси, 35, Гонсалвеш, 58.

Видеообзор матча:

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Тете (Галатасарай).
86’
ГОЛ ! Мяч забил Саша Боэ (Галатасарай).
73’
Elias Jelert Kristensen (Копенгаген) получает красную карточку.
58’
ГОЛ ! Мяч забил Диогу Гонсалвеш (Копенгаген).
35’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Эльюнусси (Копенгаген).
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Галатасарай Копенгаген видео голов и обзор Лига чемпионов Тете
Источник Sport.ua
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