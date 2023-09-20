Тете забил в концовке и помог Галатасараю вырвать очки у Копенгагена

Сегодня, 20 сентября, был сыгран первый матч группового этапа Лиги чемпионов в группе А.

Чемпион Турции «Галатасарай» на своем домашнем поле принимал золотого призера бельгийского чемпионата «Копенгаген».

В первом тайме зрители стали очевидцами одного забитого мяча, автором которого стал нападающий гостей Мохамед Эльюнусси. После перерыва удвоил преимущество датской команды португальский нападающий Диогу Гонсалвеш.

На 73-й минуте защитник «Копенгагена» Элиас Йерлет получил вторую желтую карточку и покинул поле. Этим и воспользовались хозяева поля, которые благодаря голу Саши Боэ сократили отставание до минимума, а бывший игрок «Шахтера» бразилец Тете восстановил паритет и подытожил окончательный счет на табло – 2:2.

Лига чемпионов. 1-й тур, 20 сентября

Галатасарай (Турция) – Копенгаген (Дания) – 2:2

Голы: Боэ, 86, Тете, 88 – Эльюнусси, 35, Гонсалвеш, 58.

Галатасарай: Муслера, Боэ, Бардакджи, Нельссон (Ндомбеле, 76), Анхелиньо, Демирбай (Сержиу Оливейра, 59), Зиеш (Йылмаз, 66), Торрейра, Актюркоглу (Заа, 66), Мертенс (Тете, 59), Икарди.



Копенгаген: Грабара, Йелерт, Вавро, Дикс, Мелинг, Фальк, Лерагер, Диогу Гонсалвеш (Классон, 70), Эльюнусси (Хойлунд, 90), Ашури (Лунд, 75), Ларссон (Оускарссон, 70; Анкерсен, 75).

Удары (в створ): 13 (7) – 7 (3)

Угловые: 9 – 1

Оффсайды: 4 – 1.

Обзор матча: