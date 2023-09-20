ЛАВРИНЕНКО: «Физически мы восстановились. Психологически – было тяжело»

Главный тренер ровенского «Вереса» Сергей Лавриненко поделился ожиданиями от следующего матча УПЛ против киевской «Оболони» и рассказал о восстановлении футболистов после последней игры.

«Физически команда уже восстановилась. А психологически – было тяжело. Игра в Кривом Роге была ничейной. Обидно проигрывать, пропуская гол на последних минутах. Все футболисты были очень разочарованы. Поэтому на этой неделе мы работали в том числе и по улучшению настроения в коллективе. Каждая игра для нас очень важна. И настроение на каждую игру должно быть боевым.

В Киеве в пятницу не сыграют Виталий Дахновский и Андрей Близниченко. В настоящее время они не тренируются с командой. Первый – продолжает восстанавливаться после повреждения ключицы. Андрею Близниченко требуется дополнительное обследование. Все остальные работают в общей группе. Но у ребят, только недавно восстановившихся после травм, сейчас разное состояние функциональной готовности. Это нужно понимать. Радует, что все работают с командой.

Относительно нашего соперника скажу, что «Оболонь» – хоть и новичок лиги, но это команда с опытом. Многие футболисты киевского клуба уже играли раньше на уровне УПЛ. Это команда с характером. Они уже сыграли почти со всеми лидерами и по игре никому не уступали. Они хорошо готовы физически. Также «Оболонь» использует очень неудобную тактическую схему – с пятью защитниками во время игры в обороне. Это вызов для каждого тренера. Мы уважаем этого соперника и готовимся к хорошей боевой игре», – сказал Лавриненко.

Матч 8-го тура УПЛ между «Вересом» и «Оболонью» будет сыгран 22 сентября и начнется в 17:00. Ровенская команда в настоящее время занимает 15 место в турнирной таблице чемпионата.