Валерий ЯРЕМЧЕНКО: «Шахтеру удастся исправить ситуацию в Лиге чемпионов»

Бывший главный тренер «Шахтера» Валерий Яремченко оценил перспективы «Горняков» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов после поражения 1:3 от «Порту»:

«Все – и футбольные люди, и болельщики прекрасно понимают, в каких условиях находится ныне не только донецкая команда, но и страна. Поэтому я не завидую главному тренеру, ведь «Шахтер» находится в подвешенном состоянии. У горняков нет своего родного стадиона, собственной базы, к тому же команда постоянно вынуждена находиться «на колесах».

«Шахтеру» сейчас очень тяжело, и это суровая реальность. Так что я не упрекал бы команду за неудачи, потому что при привычных условиях она вряд ли так легко отдавала бы очки. И это не только мое мнение – уверен, что, если вы спросите любого болельщика, он ответит так же. Разве что какие-то злопыхатели, влияющие на команду негативными эмоциями, могут рассуждать по-другому.

Я советую игрокам не обращать на это внимание, ведь мы понимаем, в каком положении они находятся. А болельщикам – набраться терпения, потому что футбол в таких условиях не является полноценным.

Что касается дальнейших перспектив донецкой команды в нынешней Лиге чемпионов, то мне кажется, что ей удастся исправить ситуацию. Однако будет очень тяжело. И это осознаю не только я, но и многие другие люди, имеющие прямое отношение к футболу».