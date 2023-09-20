Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Валерий ЯРЕМЧЕНКО: «Шахтеру удастся исправить ситуацию в Лиге чемпионов»
Лига чемпионов
20 сентября 2023, 18:46 | Обновлено 20 сентября 2023, 18:47
308
3

Валерий ЯРЕМЧЕНКО: «Шахтеру удастся исправить ситуацию в Лиге чемпионов»

Экс-тренер «Шахтера» – о шансах команды в еврокубках

20 сентября 2023, 18:46 | Обновлено 20 сентября 2023, 18:47
308
3
Валерий ЯРЕМЧЕНКО: «Шахтеру удастся исправить ситуацию в Лиге чемпионов»
dynamo.kiev.ua. Валерий Яремченко

Бывший главный тренер «Шахтера» Валерий Яремченко оценил перспективы «Горняков» в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов после поражения 1:3 от «Порту»:

«Все – и футбольные люди, и болельщики прекрасно понимают, в каких условиях находится ныне не только донецкая команда, но и страна. Поэтому я не завидую главному тренеру, ведь «Шахтер» находится в подвешенном состоянии. У горняков нет своего родного стадиона, собственной базы, к тому же команда постоянно вынуждена находиться «на колесах».

«Шахтеру» сейчас очень тяжело, и это суровая реальность. Так что я не упрекал бы команду за неудачи, потому что при привычных условиях она вряд ли так легко отдавала бы очки. И это не только мое мнение – уверен, что, если вы спросите любого болельщика, он ответит так же. Разве что какие-то злопыхатели, влияющие на команду негативными эмоциями, могут рассуждать по-другому.

Я советую игрокам не обращать на это внимание, ведь мы понимаем, в каком положении они находятся. А болельщикам – набраться терпения, потому что футбол в таких условиях не является полноценным.

Что касается дальнейших перспектив донецкой команды в нынешней Лиге чемпионов, то мне кажется, что ей удастся исправить ситуацию. Однако будет очень тяжело. И это осознаю не только я, но и многие другие люди, имеющие прямое отношение к футболу».

По теме:
Роман ДИДЫК: «Хочется побеждать в каждом матче»
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Игра была равная, я доволен командой и дебютантами»
Лунин – в запасе Реала на матч с Унион Берлин
Валерий Яремченко Шахтер Донецк Шахтер - Порту Лига чемпионов
Источник UA-Football
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Волейбол | 20 сентября 2023, 15:20 1
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу

За 6 путевок на Игры-2024 в Париже поведут борьбу 24 лучшие сборные мира

Провал. По гамбургскому счету
Футбол | 20 сентября 2023, 11:27 42
Провал. По гамбургскому счету
Провал. По гамбургскому счету

Валерий Василенко – о стартовом поединке «Шахтера» в группе Лиги чемпионов

Тайсон ФЬЮРИ: «Я завершил игру на ринге, все кончено»
Бокс | 20.09.2023, 11:19
Тайсон ФЬЮРИ: «Я завершил игру на ринге, все кончено»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я завершил игру на ринге, все кончено»
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА уничтожила украинский футбол»
Футбол | 20.09.2023, 18:51
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА уничтожила украинский футбол»
Сергей ПАЛКИН: «ФИФА уничтожила украинский футбол»
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 сентября
Футбол | 20.09.2023, 16:25
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 сентября
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 сентября
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
nicksaf
Що, ще один Грачов? До речі, де він є, чого не каже, що кроти виграють ЛЧ 
Ответить
+2
Виктор Войцеховский
С Барселоной исправят. Будет 0-10 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
19.09.2023, 07:20 25
Футбол
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
19.09.2023, 00:59 1
Футбол
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
18.09.2023, 22:26 37
Футбол
Драконы снова не по зубам. Шахтер в Гамбурге проиграл Порту
Драконы снова не по зубам. Шахтер в Гамбурге проиграл Порту
19.09.2023, 23:54 203
Футбол
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
19.09.2023, 00:05 8
Футбол
ВАН ЛЕУВЕН: «Путешествие заняло 8–9 часов, а обычно тратится 2–3 часа»
ВАН ЛЕУВЕН: «Путешествие заняло 8–9 часов, а обычно тратится 2–3 часа»
20.09.2023, 02:35 31
Футбол
Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор
Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор
20.09.2023, 00:35 11
Футбол
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
19.09.2023, 15:59 33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем