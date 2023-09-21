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Чемпионат Италии
Лечче
22.09.2023 21:45 - : -
Дженоа
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Италия
21 сентября 2023, 08:37 |
218
0

Лечче – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 22 сентября в 21:45 по Киеву

21 сентября 2023, 08:37 |
218
0
Лечче – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine

22 сентября на «Виа дель Маре» пройдет матч 5-го тура Серии А, в котором «Лечче» встретится с «Дженоа». Старт поединка намечен на 21:45 по киевскому времени.

Лечче

Команда за всю историю не провела на уровне высшего дивизиона страны и двух десятков лет. Нередко после подъема в Кальчо следовал вылет по итогам первого же розыгрыша. Так что 2022/2023 стал успешным для джалоросси. На этот раз, выйдя снова из Серии В, получилось набрать достаточно очков, чтобы финишировать на 16-й позиции. Вот только автором этого успеха считался Марко Барони, который покинул тренерский пост летом. Впрочем, его сменил другой толковый специалист, Роберто д'Аверса. Он прекрасно проявил себя во главе Пармы, но неудачно возвращался к крестоносцам и провалился в Сампдории. Но на нынешней должности получилось хорошо стартовать. Обыграв 1:0 в кубке Комо, потом получилось обыграть дома даже Лацио, не говоря уже о Салернитане. А на выезде в августе отыгрались с 0:2 на поле Фиорентины в августе. На таком фоне 1:1 с Монцей выглядит даже неудачей.

Дженоа

Клуб имеет славную, но очень уж противоречивую, историю (9-кратный чемпион страны) и требовательных болельщиков. Но позапрошлый сезон был провален напрочь, в том числе и благодаря Шевченко - грифоны в очередной раз вылетели в Серии В. Там тоже далеко не все получалось, особенно на стартовом отрезке. Но другой экс-нападающий (кстати, тоже из Милана, как и Андрей), смог довольно неожиданно проявить себя как тренер - сначала и.о, потом и с полноценным контрактом, что было справедливым вознаграждением за подъем на 2-е место в Серии В. Правда, на более высоком уровне не все получалось. Любопытно, что, проиграв дома Фиорентине и в гостях Торино, новичок за счет единственного гола новичка, Ретеги, выиграл в столице у Лацио. Да и с Наполи вели 2:0, но ограничились ничьей.

Статистика личных встреч

Лечче в последний раз выигрывал очный поединок аж в 2006-м году. Более того, Дженоа выиграл 3 из 4 последних матчей при единственной ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы больше верят в хозяев арены. Но и грифоны неплохи, так что остановимся на варианте с тотал больше 2,0 голов (коэффициент - 1,69).

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Лечче Дженоа чемпионат Италии по футболу Серия A прогнозы прогнозы на футбол
Источник Sport.ua
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