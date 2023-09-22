Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Малиновский помочь не успел. Дженоа в меньшинстве проиграл на выезде
Чемпионат Италии
Лечче
22.09.2023 21:45 – FT 1 : 0
Дженоа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
22 сентября 2023, 23:45 | Обновлено 23 сентября 2023, 00:11
307
1

Малиновский помочь не успел. Дженоа в меньшинстве проиграл на выезде

Команда не удержала ничью

22 сентября 2023, 23:45 | Обновлено 23 сентября 2023, 00:11
307
1
Малиновский помочь не успел. Дженоа в меньшинстве проиграл на выезде
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура чемпионата Италии «Дженоа» на выезде не сумел удержать ничью 0:0 в поединке против «Лечче». При этом Грифоны уже с 36-й минуты действовали в меньшинстве, но пропустили единственный гол на 84-й минуте.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский остался в запасе и вышел на поле только на 90-й минуте. В нынешнем сезоне игрок принял участие в пяти встречах.

«Дженоа» с пятью очками остался 12-м месте, а «Лечче» с 11 пунктами забрался в топ-2.

Чемпионат Италии. 5-й тур

Лечче - Дженоа 1:0
Гол: Уден, 84

Салернитана - Фрозиноне 1:1
Голы: Кабрал, 52 - Романьоли, 12

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Реми Уден (Лечче).
36’
Аарон Кариколь (Дженоа) получает красную карточку.
По теме:
Атлетик разобрался с Алавесом и вошел в топ-3 чемпионата Испании
Штутгарт переиграл Дармштадт и стал лидером Бундеслиги
Дубль Роналду. Аль-Наср выиграл у Аль-Ахли матч-триллер с семью голами
Дженоа Лечче чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский видео голов и обзор Лацио - Дженоа Серия A Салернитана Фрозиноне
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Челси может отдать Мудрика в аренду уже зимой
Футбол | 22 сентября 2023, 13:19 30
Источник: Челси может отдать Мудрика в аренду уже зимой
Источник: Челси может отдать Мудрика в аренду уже зимой

Украинский вингер не может заиграть на «Стэмфорд Бридж»

Купил дом за 11 миллионов, сам ходит в магазин: как обустроился Месси в США
Футбол | 22 сентября 2023, 12:16 7
Купил дом за 11 миллионов, сам ходит в магазин: как обустроился Месси в США
Купил дом за 11 миллионов, сам ходит в магазин: как обустроился Месси в США

Аргентинская суперзвезда, похоже, очень быстро адаптировалась к жизни в Майами

Таблица коэффициентов. Падение продолжается: Чехия обогнала Украину
Футбол | 22.09.2023, 16:23
Таблица коэффициентов. Падение продолжается: Чехия обогнала Украину
Таблица коэффициентов. Падение продолжается: Чехия обогнала Украину
Руслан РОТАНЬ: «Поражение на моей совести полностью. Нечего тут обсуждать»
Футбол | 22.09.2023, 21:22
Руслан РОТАНЬ: «Поражение на моей совести полностью. Нечего тут обсуждать»
Руслан РОТАНЬ: «Поражение на моей совести полностью. Нечего тут обсуждать»
ВИДАЛЬ: «Матч Шахтер – Порту был великолепен, а Милан и Ньюкасл – идиоты»
Футбол | 22.09.2023, 20:16
ВИДАЛЬ: «Матч Шахтер – Порту был великолепен, а Милан и Ньюкасл – идиоты»
ВИДАЛЬ: «Матч Шахтер – Порту был великолепен, а Милан и Ньюкасл – идиоты»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Octopus
Опять Джилардино провел замены и пропустили. А выпускать Малиновского на 90 минуте вообще гениальная идея. Дженоа сползает к зоне вылета, походу там и будет толочься весь сезон. Не помогают им подписания, а на 30 лямов подписали, не так уже и мало.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Александр ПАНКОВ – о Милевском: «Трудно спасти того, кто не хочет спасения»
Александр ПАНКОВ – о Милевском: «Трудно спасти того, кто не хочет спасения»
22.09.2023, 10:05 13
Футбол
Заря – Гент – 1:1. Ничья на старте ЛК в Люблине. Видео голов и обзор матча
Заря – Гент – 1:1. Ничья на старте ЛК в Люблине. Видео голов и обзор матча
21.09.2023, 23:57 3
Футбол
ЙОВИЧЕВИЧ: «Ахметову хватило ума получить за Мудрика больше, чем 22 млн»
ЙОВИЧЕВИЧ: «Ахметову хватило ума получить за Мудрика больше, чем 22 млн»
21.09.2023, 18:41 17
Футбол
Удержали ничью. Заря и Гент поделили очки в Люблине
Удержали ничью. Заря и Гент поделили очки в Люблине
21.09.2023, 23:56 53
Футбол
В лидерах – Магучих. Призовые украинцев за сезон Бриллиантовой лиги
В лидерах – Магучих. Призовые украинцев за сезон Бриллиантовой лиги
21.09.2023, 18:40 9
Другие виды
Минус Азаренко. Определены полуфиналистки большого турнира в Гвадалахаре
Минус Азаренко. Определены полуфиналистки большого турнира в Гвадалахаре
22.09.2023, 08:30 1
Теннис
Привез пенальти. Трубин получил ужасную оценку за матч Бенфики в ЛЧ
Привез пенальти. Трубин получил ужасную оценку за матч Бенфики в ЛЧ
21.09.2023, 01:03 21
Футбол
Худший игрок Арсенала с основы. Какая оценка Зинченко за матч ЛЧ с ПСВ?
Худший игрок Арсенала с основы. Какая оценка Зинченко за матч ЛЧ с ПСВ?
21.09.2023, 00:42 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем