Малиновский помочь не успел. Дженоа в меньшинстве проиграл на выезде

В матче 5-го тура чемпионата Италии «Дженоа» на выезде не сумел удержать ничью 0:0 в поединке против «Лечче». При этом Грифоны уже с 36-й минуты действовали в меньшинстве, но пропустили единственный гол на 84-й минуте.

Украинский полузащитник Руслан Малиновский остался в запасе и вышел на поле только на 90-й минуте. В нынешнем сезоне игрок принял участие в пяти встречах.

«Дженоа» с пятью очками остался 12-м месте, а «Лечче» с 11 пунктами забрался в топ-2.

Чемпионат Италии. 5-й тур

Лечче - Дженоа 1:0

Гол: Уден, 84

Салернитана - Фрозиноне 1:1

Голы: Кабрал, 52 - Романьоли, 12