Малиновский помочь не успел. Дженоа в меньшинстве проиграл на выезде
Команда не удержала ничью
В матче 5-го тура чемпионата Италии «Дженоа» на выезде не сумел удержать ничью 0:0 в поединке против «Лечче». При этом Грифоны уже с 36-й минуты действовали в меньшинстве, но пропустили единственный гол на 84-й минуте.
Украинский полузащитник Руслан Малиновский остался в запасе и вышел на поле только на 90-й минуте. В нынешнем сезоне игрок принял участие в пяти встречах.
«Дженоа» с пятью очками остался 12-м месте, а «Лечче» с 11 пунктами забрался в топ-2.
Чемпионат Италии. 5-й тур
Лечче - Дженоа 1:0
Гол: Уден, 84
Салернитана - Фрозиноне 1:1
Голы: Кабрал, 52 - Романьоли, 12
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский вингер не может заиграть на «Стэмфорд Бридж»
Аргентинская суперзвезда, похоже, очень быстро адаптировалась к жизни в Майами