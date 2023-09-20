Проведель – четвертый вратарь, который забивал в Лиге чемпионов

Вчера голкипер «Лацио» Иван Проведель на последней минуте компенсированного времени ударом головой принес своей команде ничью в матче Лиги чемпионов против «Атлетико» Мадрид (1:1). Он стал четвертым вратарем в истории, который забивал в Лиге чемпионов.

До него это делали Ханс-Йорг Бутт (3 гола в составе «Гамбурга», «Байера» и «Баварии», все – с пенальти), вратарь «Стандарда» Синан Болат в матче с «АЗ Алкмаар» 9.12.2009 ударом головой, и Винсент Эньяма и с пенальти в ворота «Лиона» 29.09.2010.

Если учитывать квалификационные раунды, то к этой компании добавится вратарь болгарского «Левски» Димитар Иванков, который отличился в 2000 году.