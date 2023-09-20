Сульшер назвал пять игроков, которых он хотел подписать в Манчестер Юнайтед

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер назвал пять игроков, которых он хотел подписать, когда был менеджером «красных дьяволов».

«Хотели подписать Эрлинга Холанда, до того как он дебютировал за «Зальцбург», Деклана Райса, который не стоил бы столько, сколько стоил летом.

Мы обсуждали кандидатуру Мойсеса Кайседо, но посчитали, что нам нужны игроки, готовые к тому, чтобы играть сразу. «Брайтон» очень хорош в том, что позволяет игрокам приезжать из-за рубежа и в течение полутора лет нащупывать свои позиции. В «Юнайтед» такой роскоши нет, и это стоило клубу многих игроков.

Мы очень хотели заполучить Джуда Беллингема – он игрок для «Ман Юнайтед», но я уважаю, что он выбрал «Боруссию» Дортмунд. Возможно, это было разумно. Но именно поэтому я уважаю Аарона Ван-Биссаку, Дэна Джеймса и Джейдона Санчо. Молодые игроки, готовые прийти в команду, которая не была на 100 процентов такой, какой она была на момент моего прихода.

Я бы подписал Гарри Кейна в любой день недели, и мне было понятно, что он хотел прийти. Но у клуба не было бюджета в условиях финансовых ограничений со стороны Covid-19», – сказал Сульшер.

Отметим, что Сульшер возглавлял «Манчестер Юнайтед» с декабря 2018 по ноябрь 2021 года.