Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сульшер назвал пять игроков, которых он хотел подписать в Манчестер Юнайтед
Англия
20 сентября 2023, 13:48 |
1028
0

Сульшер назвал пять игроков, которых он хотел подписать в Манчестер Юнайтед

Бывший наставник МЮ рассказал, почему в каждом из случаев это не получилось сделать

20 сентября 2023, 13:48 |
1028
0
Сульшер назвал пять игроков, которых он хотел подписать в Манчестер Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер назвал пять игроков, которых он хотел подписать, когда был менеджером «красных дьяволов».

«Хотели подписать Эрлинга Холанда, до того как он дебютировал за «Зальцбург», Деклана Райса, который не стоил бы столько, сколько стоил летом.

Мы обсуждали кандидатуру Мойсеса Кайседо, но посчитали, что нам нужны игроки, готовые к тому, чтобы играть сразу. «Брайтон» очень хорош в том, что позволяет игрокам приезжать из-за рубежа и в течение полутора лет нащупывать свои позиции. В «Юнайтед» такой роскоши нет, и это стоило клубу многих игроков.

Мы очень хотели заполучить Джуда Беллингема – он игрок для «Ман Юнайтед», но я уважаю, что он выбрал «Боруссию» Дортмунд. Возможно, это было разумно. Но именно поэтому я уважаю Аарона Ван-Биссаку, Дэна Джеймса и Джейдона Санчо. Молодые игроки, готовые прийти в команду, которая не была на 100 процентов такой, какой она была на момент моего прихода.

Я бы подписал Гарри Кейна в любой день недели, и мне было понятно, что он хотел прийти. Но у клуба не было бюджета в условиях финансовых ограничений со стороны Covid-19», – сказал Сульшер.

Отметим, что Сульшер возглавлял «Манчестер Юнайтед» с декабря 2018 по ноябрь 2021 года.

По теме:
Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «Решение подписать Роналду оказалось ошибкой»
Эрик ТЕН ХАГ: «Мы не считаем, что нам необходима перезагрузка»
Ман Юнайтед отправился на матч с Баварией без трех ключевых игроков
Уле Гуннар Сульшер Манчестер Юнайтед Эрлинг Холанд Деклан Райс Джуд Беллингем Гарри Кейн Мойсес Кайседо
Источник Sport Bible
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мирон МАРКЕВИЧ: «Патрику ван Леувену можно только посочувствовать»
Футбол | 20 сентября 2023, 12:27 1
Мирон МАРКЕВИЧ: «Патрику ван Леувену можно только посочувствовать»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Патрику ван Леувену можно только посочувствовать»

Заслуженный тренер Украины – о старте «Шахтера» в Лиге чемпионов

Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
Футбол | 19 сентября 2023, 15:59 33
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения

Надеемся, основная команда не возьмет пример

Льюис назвал самого сильного панчера, против которого дрался
Бокс | 19.09.2023, 13:59
Льюис назвал самого сильного панчера, против которого дрался
Льюис назвал самого сильного панчера, против которого дрался
Провал. По гамбургскому счету
Футбол | 20.09.2023, 11:27
Провал. По гамбургскому счету
Провал. По гамбургскому счету
Стали известны составы на матч ЛЧ между Шахтером и Порту
Футбол | 19.09.2023, 20:50
Стали известны составы на матч ЛЧ между Шахтером и Порту
Стали известны составы на матч ЛЧ между Шахтером и Порту
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
Календарь и результаты матчей женского отбора на Олимпиаду по волейболу
20.09.2023, 07:30 1
Волейбол
Почти без сопротивления. Динамо уверенно переиграло Ворсклу
Почти без сопротивления. Динамо уверенно переиграло Ворсклу
18.09.2023, 19:00 66
Футбол
Драконы снова не по зубам. Шахтер в Гамбурге проиграл Порту
Драконы снова не по зубам. Шахтер в Гамбурге проиграл Порту
19.09.2023, 23:54 202
Футбол
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Порту
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Порту
19.09.2023, 07:15
Футбол
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер укрепил лидерство, Кривбасс – на 2-м месте
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер укрепил лидерство, Кривбасс – на 2-м месте
18.09.2023, 20:55 33
Футбол
Гранада – Жирона – 2:4. Гол Цыганкова, ассист Довбика. Видео голов и обзор
Гранада – Жирона – 2:4. Гол Цыганкова, ассист Довбика. Видео голов и обзор
19.09.2023, 00:43
Футбол
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
Цыганков и Довбик получили высокие оценки за матч Жироны против Гранады
19.09.2023, 00:59 1
Футбол
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
18.09.2023, 22:26 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем