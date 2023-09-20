Провал. По гамбургскому счету

Сдается мне, джентльмены, что это была комедия. Зачем некто Мироши в основе на левом фланге защиты? Почему так долго не менялся Сикан? Почему не нашлось места на поле лучшим игрокам «Шахтера» на старте УПЛ – Крыськиву и Бондаренко? Во что вообще пытался играть ван Леувен?

Подобных «почему» после финального свистка матча «Шахтер» – «Порту», сыгранного в Гамбурге, у меня насобиралось не менее десятка. Честно говоря, подумал, что на мои каверзные и едкие колкости прольет свет главный тренер «Шахтера» на послематчевой пресс-конференции, но после того, как послушал ван Леувена, вопросов стало еще больше.

Кроме того, лишь утвердился во мнении, что нынешний главный тренер «горняков» в плане эмоций, драйва, харизмы уступает своему предшественнику. Причем уступает не только в эмоциональной составляющей. Йовичевич при всей его безалаберности находил в себе силы и смелость признавать свои ошибки и брать вину на себя. Ван Леувен подобными качествами похвастаться пока что не может.

Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик ван Леувен

«Было обидно», «есть разница в качестве» - вот, собственно, и все, что мог выдавить из себя голландский тренер после вдребезги проигранного матча. Матча, после которого всем нам однозначно следует сказать нашему чемпиону «спасибо» за то, что не проиграли с куда более разительной разницей в счете.

Я прекрасно понимаю, почему была в летнее межсезонье произведена рокировка на тренерском мостике «оранжево-черных». Я догадываюсь, чем Йовичевич не угодил Ахметову. И чем президента «горняков» подкупил бывший главный тренер «Зари».

В лице экс-руководителя своей академии «Шахтер» искал постоянства, искал системности, класса, в конце концов. Всего этого в тренерском досье Йовичевича действительно не было.

Однако, получив вожделенную классику в лице ван Леувена, «Шахтер» напрочь потерял то, что давал команде хорватский тренер в прошлом сезоне. Игор заряжал, мотивировал, настраивал. В то время как Патрик – лишь соглядатай. Античная статуя, которую практически нереально вывести из равновесия. И которую никто не посадит, ибо – памятник!

Наверное, это отменное качество для главного тренера. Но в конкретном случае оно ущербное.

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Теперь в данном контексте несколько слов хотелось бы сказать о последней по счету трансферной кампании действующего чемпиона Украины.

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Если в минувшем сезоне донецкий клуб был явно застигнут врасплох (в принципе, все наши клубы из-за известных причин оказались в экстремальных условиях), посему и делал крен на количество, приобретая, в первую очередь, украинских футболистов, то вот сейчас как охарактеризовать селекционный вектор «Шахтера», я даже не знаю.

Покупались, в первую очередь, молодые, зеленые, необстрелянные игроки. Легионеры. Не буду говорить, что сомнительного качества. Скажу так: под перспективу. Причем не самую ближнюю.

Но в итоге получилось, что многие из этих неоперившихся птенцов вынуждены затыкать дыры в стартовом составе. И если на уровне УПЛ подобные эксперименты проходят если и не на ура, то вполне себе безболезненно из-за показательной немощи оппонентов, то вот на первом же серьезном сопернике «Шахтер», используя все те же эксперименты, обжегся.

И в данном случае не могу не спросить: а что, летом не видно было проблем в центре защиты, на левом фланге обороны, в центре нападения? Я сам отвечу: да видно было, конечно же, ведь в клубе на соответствующих позициях сидят знающие свое дело люди.

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Но почему тогда в качестве спасительной соломины в центр защиты покупается престарелый центрбек, приоритетом которого вроде был чемпионат Индонезии? Почему не выкупили контракт Михайличенко? Что, Азаров лучше или, прости Господи, Мироши? Почему так и не нашли качественного форварда? Да пусть хотя бы Русина?

Вряд ли кто-нибудь из клуба мне внятно сможет ответить на эти вопросы. С другой стороны, я смело могу судить о качестве новобранцев по форме танзанийского (!) ноунейма, который, оказывается, по профилю и не защитник вовсе, а атакующий полузащитник. Мне кажется, этот Новатус Дисмас станет таким себе именем нарицательным. Громоотводом. Ритуальной жертвой «Шахтера», принесенной футбольным богам невесть почему.

Уж извините, но на мой субъективный взгляд, нынешний «Шахтер» с «правильным» тренером пока что смотрится куда прозаичнее, мельче и менее интереснее, нежели «Шахтер» каденции «неправильного» Йовичевича.

От того «Шахтера» я имел полное право ожидать не только подвоха, но и подвига. А от этого «Шахтера» я изначально ожидаю лишь констатации.

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Констатирую: «Шахтер» будет бороться с «Антверпеном» за третье место в группе. В лучшем случае.

Сейчас донецкая команда не настолько «малахольная», чтобы от нее требовать невозможного.

Хотя и возможного от нее сейчас требовать сложно.