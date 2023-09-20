Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Провал. По гамбургскому счету
Лига чемпионов
20 сентября 2023, 11:27 | Обновлено 20 сентября 2023, 11:41
250
1

Провал. По гамбургскому счету

Валерий Василенко – о стартовом поединке «Шахтера» в группе Лиги чемпионов

20 сентября 2023, 11:27 | Обновлено 20 сентября 2023, 11:41
250
1
Провал. По гамбургскому счету
Getty Images/Global Images Ukraine

Сдается мне, джентльмены, что это была комедия. Зачем некто Мироши в основе на левом фланге защиты? Почему так долго не менялся Сикан? Почему не нашлось места на поле лучшим игрокам «Шахтера» на старте УПЛ – Крыськиву и Бондаренко? Во что вообще пытался играть ван Леувен?

Подобных «почему» после финального свистка матча «Шахтер» – «Порту», сыгранного в Гамбурге, у меня насобиралось не менее десятка. Честно говоря, подумал, что на мои каверзные и едкие колкости прольет свет главный тренер «Шахтера» на послематчевой пресс-конференции, но после того, как послушал ван Леувена, вопросов стало еще больше.

Кроме того, лишь утвердился во мнении, что нынешний главный тренер «горняков» в плане эмоций, драйва, харизмы уступает своему предшественнику. Причем уступает не только в эмоциональной составляющей. Йовичевич при всей его безалаберности находил в себе силы и смелость признавать свои ошибки и брать вину на себя. Ван Леувен подобными качествами похвастаться пока что не может.

Getty Images/Global Images Ukraine. Патрик ван Леувен

«Было обидно», «есть разница в качестве» - вот, собственно, и все, что мог выдавить из себя голландский тренер после вдребезги проигранного матча. Матча, после которого всем нам однозначно следует сказать нашему чемпиону «спасибо» за то, что не проиграли с куда более разительной разницей в счете.

Я прекрасно понимаю, почему была в летнее межсезонье произведена рокировка на тренерском мостике «оранжево-черных». Я догадываюсь, чем Йовичевич не угодил Ахметову. И чем президента «горняков» подкупил бывший главный тренер «Зари».

В лице экс-руководителя своей академии «Шахтер» искал постоянства, искал системности, класса, в конце концов. Всего этого в тренерском досье Йовичевича действительно не было.

Однако, получив вожделенную классику в лице ван Леувена, «Шахтер» напрочь потерял то, что давал команде хорватский тренер в прошлом сезоне. Игор заряжал, мотивировал, настраивал. В то время как Патрик – лишь соглядатай. Античная статуя, которую практически нереально вывести из равновесия. И которую никто не посадит, ибо – памятник!

Наверное, это отменное качество для главного тренера. Но в конкретном случае оно ущербное.

***

Теперь в данном контексте несколько слов хотелось бы сказать о последней по счету трансферной кампании действующего чемпиона Украины.

Getty Images/Global Images Ukraine

Если в минувшем сезоне донецкий клуб был явно застигнут врасплох (в принципе, все наши клубы из-за известных причин оказались в экстремальных условиях), посему и делал крен на количество, приобретая, в первую очередь, украинских футболистов, то вот сейчас как охарактеризовать селекционный вектор «Шахтера», я даже не знаю.

Покупались, в первую очередь, молодые, зеленые, необстрелянные игроки. Легионеры. Не буду говорить, что сомнительного качества. Скажу так: под перспективу. Причем не самую ближнюю.

Но в итоге получилось, что многие из этих неоперившихся птенцов вынуждены затыкать дыры в стартовом составе. И если на уровне УПЛ подобные эксперименты проходят если и не на ура, то вполне себе безболезненно из-за показательной немощи оппонентов, то вот на первом же серьезном сопернике «Шахтер», используя все те же эксперименты, обжегся.

И в данном случае не могу не спросить: а что, летом не видно было проблем в центре защиты, на левом фланге обороны, в центре нападения? Я сам отвечу: да видно было, конечно же, ведь в клубе на соответствующих позициях сидят знающие свое дело люди.

Getty Images/Global Images Ukraine

Но почему тогда в качестве спасительной соломины в центр защиты покупается престарелый центрбек, приоритетом которого вроде был чемпионат Индонезии? Почему не выкупили контракт Михайличенко? Что, Азаров лучше или, прости Господи, Мироши? Почему так и не нашли качественного форварда? Да пусть хотя бы Русина?

Вряд ли кто-нибудь из клуба мне внятно сможет ответить на эти вопросы. С другой стороны, я смело могу судить о качестве новобранцев по форме танзанийского (!) ноунейма, который, оказывается, по профилю и не защитник вовсе, а атакующий полузащитник. Мне кажется, этот Новатус Дисмас станет таким себе именем нарицательным. Громоотводом. Ритуальной жертвой «Шахтера», принесенной футбольным богам невесть почему.

Уж извините, но на мой субъективный взгляд, нынешний «Шахтер» с «правильным» тренером пока что смотрится куда прозаичнее, мельче и менее интереснее, нежели «Шахтер» каденции «неправильного» Йовичевича.

От того «Шахтера» я имел полное право ожидать не только подвоха, но и подвига. А от этого «Шахтера» я изначально ожидаю лишь констатации.

Getty Images/Global Images Ukraine

Констатирую: «Шахтер» будет бороться с «Антверпеном» за третье место в группе. В лучшем случае.

Сейчас донецкая команда не настолько «малахольная», чтобы от нее требовать невозможного.

Хотя и возможного от нее сейчас требовать сложно.

По теме:
Симеоне раскритиковал гол голкипера Лацио Проведеля
Бенфика – РБ Зальцбург. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Луис ЭНРИКЕ: «В матче с Дортмундом мне понравилось практически все»
Шахтер Донецк Порту Шахтер - Порту Лига чемпионов статьи эксклюзив
Валерий Василенко
Валерий Василенко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В команду требуется Product manager
Футбол | 19 сентября 2023, 11:34 0
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager

Любовь к спорту точно будет плюсом

Стали известны составы на матч ЛЧ между Шахтером и Порту
Футбол | 19 сентября 2023, 20:50 35
Стали известны составы на матч ЛЧ между Шахтером и Порту
Стали известны составы на матч ЛЧ между Шахтером и Порту

Поединок Лиги чемпионов пройдет 19 сентября в 22:00 в Гамбурге

Фейенорд – Селтик – 2:0. Две красных, сэйв при пенальти. Видео голов, обзор
Футбол | 20.09.2023, 05:47
Фейенорд – Селтик – 2:0. Две красных, сэйв при пенальти. Видео голов, обзор
Фейенорд – Селтик – 2:0. Две красных, сэйв при пенальти. Видео голов, обзор
Драконы снова не по зубам. Шахтер в Гамбурге проиграл Порту
Футбол | 19.09.2023, 23:54
Драконы снова не по зубам. Шахтер в Гамбурге проиграл Порту
Драконы снова не по зубам. Шахтер в Гамбурге проиграл Порту
Минус 3 за ночь. Костюк без шансов проиграла Остапенко в Гвадалахаре
Теннис | 20.09.2023, 03:50
Минус 3 за ночь. Костюк без шансов проиграла Остапенко в Гвадалахаре
Минус 3 за ночь. Костюк без шансов проиграла Остапенко в Гвадалахаре
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Summertime
Зато видны контуры программы  минимум.  Главное это матч с Рухом.  
Осечка может решить судьбу  чемпионства.    На КУ в Ровно точно будет на
поле гибридный состав.    Можно и слить.    Скажем прямо  наш кубок он
такой наш.    Мало кто и вспомнит  что КУ выигрывал 2 раза Черноморец и
по разу Ворскла и Таврия,  но оба  раза  с Пучковым.  Где он, кстати?  
   Потом Ворскла, Антверпен и Заря.   Вот и выбирай, что важней. 
Умереть неизвестным солдатом в Европе или  сконцентрироваться на УПЛ.   
А в ЛЧ - как получится.   Как, например,  США играли на ЧМ по
баскетболу.)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
18.09.2023, 08:52 6
Футбол
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
18.09.2023, 22:26 37
Футбол
Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024
Третье поражение сборной Украины в отборе на Олимпиаду-2024
19.09.2023, 09:43 36
Волейбол
Гранада – Жирона – 2:4. Гол Цыганкова, ассист Довбика. Видео голов и обзор
Гранада – Жирона – 2:4. Гол Цыганкова, ассист Довбика. Видео голов и обзор
19.09.2023, 00:43
Футбол
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Порту
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Порту
19.09.2023, 07:15
Футбол
Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор
Шахтер – Порту – 1:3. Неудачный старт ЛЧ в Гамбурге. Видео голов и обзор
20.09.2023, 00:35 9
Футбол
Джон ФЬЮРИ: «Лишь один боец, кроме Тайсона, осмелится драться с Уайлдером»
Джон ФЬЮРИ: «Лишь один боец, кроме Тайсона, осмелится драться с Уайлдером»
18.09.2023, 14:51
Бокс
Поль Погба: аморфный гений, убивший свой талант и карьеру уже к 30 годам
Поль Погба: аморфный гений, убивший свой талант и карьеру уже к 30 годам
18.09.2023, 15:04 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем