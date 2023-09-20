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Лига чемпионов
20 сентября 2023, 10:44 | Обновлено 20 сентября 2023, 11:43
1197
1

Симеоне раскритиковал гол голкипера Лацио Проведеля

Наставник «Атлетико» – об игре с римским клубом

20 сентября 2023, 10:44 | Обновлено 20 сентября 2023, 11:43
1197
1
Симеоне раскритиковал гол голкипера Лацио Проведеля
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал матч 1-го тура Лиги чемпионов с «Лацио» (1:1) и высказал мнение о голе голкипера «лациале» Ивана Проведеля в компенсированное время встречи.

«Мы все это видели, такая вещь является редкостью. Кроме того, перед голом голкипера был фол на Корреа. Затем «Лацио» разыграл все свои карты, и вратарь забил очень значимый гол. Во втором тайме у нас было четыре опасных момента, но мы не реализовали их. В итоге «Лацио» наказал нас своим последним действием в игре», – заявил Симеоне.

Мадридский «Атлетико» в матче 2-го тура Лиги чемпионов сыграет дома 4 октября с «Фейеноордом».

Ранее сообщалось, что «Атлетико» якобы нашел в Мексике тренера, который может заменить Диего Симеоне.

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Лига чемпионов Диего Симеоне Иван Проведель Атлетико Мадрид Лацио
Источник Альфредо Педулла
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justhateme
А де критика голу?
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