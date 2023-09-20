Ярослав ХОМА: «В первом тайме в ворота Шахтера залетало все»

В немецком Гамбурге донецкий «Шахтер» на старте группового раунда Лиги чемпионов уступил «Порту» из Португалии 1:3.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua бывший игрок национальной сборной Украины и «Шахтера» Ярослав Хома поделился впечатлениями от вчерашнего противостояния:

- Футболисты «Порту» вышли на поединок в Гамбурге очень мотивированные, будто «Шахтер» – это топ-команда. И не повторили ошибку «Лейпцига», который в прошлом сезоне в стартовом матче явно недооценил «горняков» и поплатился. Справедливости ради следует сказать, что тогда и фарт был явно на стороне «Шахтера», как, кстати, и в последующих поединках Лиги чемпионов. О вчерашнем матче этого не скажешь, в первом тайме все, что летело в створ ворот номинальных хозяев – залетало.

- Перед поединком большинство экспертов в своих комментариях отмечали, что «горнякам» не надо изобретать велосипед, а сосредоточиться, прежде всего, на надежности тыла.

- Этого не произошло. Действия дончан в дебюте были разбалансированными, что и привело к двум быстро пропущенным голам. Явно выпадал фланговый защитник, дебютант Мураши, в центре обороны чувствовалось отсутствие травмированных Матвиенко и Бондаря, хотя, когда они в строю, то также не безгрешны.

- А когда после образцово проведенной контратаки Келси сравнял счет, не появилось ощущение, что худшее для «горняков» позади?

- Нет, потому что это был лишь эпизод со счастливым концом, а игра была полностью под контролем «Порту». Дончане очень трудно выходили из-под прессинга, видимо, сказывалось, что они находятся не в лучших физических кондициях. А то, что «горнякам» не хватает мастерства ярко показал второй пропущенный гол, когда запаниковал Сикан. Даже не верится, что на таком уровне можно допускать такие детские ошибки. Фактически игра была сделана в первом тайме. Португальский клуб сбросил обороты решив не доводить дело до разгрома.

На мой взгляд, тем исполнителям, которые сейчас есть в «Шахтере» не по силам составить конкуренцию фаворитам группы – «Барселоне» и «Порту».

- Что дальше?

- В лучшем случае можно рассчитывать на продолжение выступления в Лиге Европы. Только для этого придется приложить максимум усилий, потому что бельгийский «Антверпен» для нынешнего «Шахтера» соперник очень серьезный.