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Англия
20 сентября 2023, 08:29 | Обновлено 20 сентября 2023, 08:35
931
0

Манчестер Сити лишился на время основного полузащитника

В лазарет попал Бернарду Силва

20 сентября 2023, 08:29 | Обновлено 20 сентября 2023, 08:35
931
0
Манчестер Сити лишился на время основного полузащитника
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

Полузащитник Бернарду Силва будет вынужден пропустить ближайшие матчи «Манчестер Сити».

Как рассказал наставник «горожан» Пеп Гвардиола, португалец получил травму в матче 1-го тура Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» (3:1). Бернарду Силва был заменен на 44-й минуте поединка.

«Я еще не разговаривал с врачами, но, похоже, он пропустит ближайшие матчи», – заявил Гвардиола.

«Манчестер Сити» в ближайшее время сыграет в АПЛ с «Ноттингем Форест» и с «Вулвз», а также проведет матч Кубка лиги с «Ньюкаслом».

Ранее сообщалось, что стал известен размер клаусулы в новом контракте Бернарду Силвы с «Манчестер Сити».

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Источник Evening Standard
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