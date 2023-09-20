Манчестер Сити лишился на время основного полузащитника

Полузащитник Бернарду Силва будет вынужден пропустить ближайшие матчи «Манчестер Сити».

Как рассказал наставник «горожан» Пеп Гвардиола, португалец получил травму в матче 1-го тура Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой» (3:1). Бернарду Силва был заменен на 44-й минуте поединка.

«Я еще не разговаривал с врачами, но, похоже, он пропустит ближайшие матчи», – заявил Гвардиола.

«Манчестер Сити» в ближайшее время сыграет в АПЛ с «Ноттингем Форест» и с «Вулвз», а также проведет матч Кубка лиги с «Ньюкаслом».

Ранее сообщалось, что стал известен размер клаусулы в новом контракте Бернарду Силвы с «Манчестер Сити».