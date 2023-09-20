Лига чемпионов20 сентября 2023, 05:47 | Обновлено 20 сентября 2023, 05:56
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Фейенорд – Селтик – 2:0. Две красных, сэйв при пенальти. Видео голов, обзор
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов
20 сентября 2023, 05:47 | Обновлено 20 сентября 2023, 05:56
291
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19 сентября состоялись матчи стартового тура Лиги чемпионов 2023/24.
Не забив пенальти, «Фейенорд» дома все равно обыграл «Селтик» (2:0).
Интересно, что гости из-за двух удалений заканчивали матч вдевятером.
Лига чемпионов. 1-й тур, 19 сентября
Фейеноорд (Нидерланды) – Селтик (Шотландия) – 2:0
Голы: Стенгс, 45+2, Джаханбахш, 76
Удаления: Лагербильке, 64, Хольм, 68 (оба – Селтик)
Незабитый пенальти: Пайшау (Фейеноорд), 65
Видеообзор матча
События матча
76’
ГОЛ ! Мяч забил Алиреза Джаханбакш (Фейеноорд).
68’
Odin Thiago Holm (Селтик) получает красную карточку.
64’
Gustaf Lagerbielke (Селтик) получает красную карточку.
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Калвин Стенгс (Фейеноорд).
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