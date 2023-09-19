ФОТО. Непривычные цвета. Интер презентовал третью форму на сезон

Миланский «Интер» вместе со своим техническим партнером, американской компанией «Nike», презентовал третий комплект формы на сезон 2023/2024.

Он выполнен в непривычных для миланского клуба цветах – оранжевом с голубыми и серыми вставками. Это римейк третьей формы «Интера» сезона 1999/2000.

Ожидается, что команда Симоне Индзаги сыграет в новом комплекте формы уже завтра, 20 сентября в первом туре Лиги чемпионов на выезде против «Реал Сосьедада». Матч в Сан-Себастьяне начнется в 22:00 по киевскому времени.