ФОТО. Непривычные цвета. Интер презентовал третью форму на сезон
«Нерадзурри» будут играть в оранжевом
Миланский «Интер» вместе со своим техническим партнером, американской компанией «Nike», презентовал третий комплект формы на сезон 2023/2024.
Он выполнен в непривычных для миланского клуба цветах – оранжевом с голубыми и серыми вставками. Это римейк третьей формы «Интера» сезона 1999/2000.
Ожидается, что команда Симоне Индзаги сыграет в новом комплекте формы уже завтра, 20 сентября в первом туре Лиги чемпионов на выезде против «Реал Сосьедада». Матч в Сан-Себастьяне начнется в 22:00 по киевскому времени.
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