Дебюты Трубина и Сидорчука. Результативная победа Цыганкова и Довбика

Из 12 легионеров сборной Украины, которых Сергей Ребров приглашал на сентябрьские матчи национальной команды в отборе к Евро-2024, этого уик-энда на поле в составе своих клубов выходило девять футболистов.

В пятницу, 15 сентября, Сергей Сидорчук дебютировал за «Вестерло» в матче 7-го тура чемпионата Бельгии, в котором его команда уступила «Антверпену» (0:3).

В субботу, 16 сентября, в рамках 5-го тура португальской «Примейры» Анатолий Трубин в своем первом поединке за «Бенфику» помог лиссабонцам на выезде одолеть «Визелу» (2:1).

В матче североамериканской МЛС «Интер Майами» Сергея Кривцова потерпела гостевое поражение от «Атланты» (2:5).

В воскресенье, 17 сентября, в 5-м туре английской Премьер-лиги «Борнмут» Ильи Забарного на своем поле разошелся миром (0:0) с «Челси» Михаила Мудрика, а «Эвертон» Виталия Миколенко проиграл «Арсеналу» Александра Зинченко (0:1).

В конце концов, в понедельник, 18 сентября, в матче 5-го тура испанской Ла Лиги гол Виктора Цыганкова и ассист Артема Довбыка помогли «Жироне» обыграть на выезде «Гранаду» (4:2).

Роман Яремчук и Андрей Лунин остались на скамье запасных в своих командах, Богдан Михайличенко остался вне заявки на матч загребского «Динамо».