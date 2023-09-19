Гол Цыганкова, ассист Довбика и возвращение Миколенко

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Нефартовый Малиновский

«Дженоа» отобрал дома очки у действующего чемпиона Италии «Наполи» – 2:2.

После часа игры «грифоны» выигрывали 2:0, но в последние 15 минут упустили победу.

Руслан Малиновский начал матч на скамейке запасных. Украинский полузащитник вышел на поле на 75-й минуте игры, но не помог своей команде удержать победу. Как раз в этот отрезок времени «Наполи» дважды забил и сравнял счет в игре. Никакой вины Малиновского в пропущенных голах нет – гости поймали кураж в эти минуты.



В конце игры украинский легионер принял участие в атаке, которая могла принести «Дженоа» победу. В целом, ничем особенным Руслан на поле не отличился. Должен был успокоить игру и придать уверенность, однако этого не произошло.

«Дженоа» имеет в своем активе четыре зачетных пункта и 13-е место в турнирной таблице.

Забарный против Мудрика

«Борнмут» дома поделил очки с «Челси» – 0:0.

Михаил Мудрик впервые в сезоне вышел в основном составе «синих». Игрок сборной Украины провел на поле 62 минуты. Уже на первых минутах встречи бывший лидер «Шахтера» мог записать на свой счет ассист. Михаил обыграл двух защитников соперника в штрафной, но Конор Галлахер не смог забить в касание. Затем эффективно сыграл в стенку с Николасом Джексоном – удар сенегальца приняла на себя стойка. Роскошной передачей нашел в штрафной соперника того же Галлахера, но англичанин не забил с очень удобной позиции.

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик и Илья Забарный

Илья Забарный провел весь матч в составе «Борнмута». У «Челси» было достаточно моментов у ворот хозяев. Забарный провел неплохой матч, но не всегда справлялся со своим визави – Николасом Джексоном. У украинского защитника были проблемы с габаритным форвардом «Челси». В двух случаях Джексон из-под Забарного создавал голевые моменты, но гостям не повезло с реализацией.

«Борнмут» с тремя очками занимает 15-е место в АПЛ. Челси имеет на два пункта больше и находится на 14-й позиции.

Зинченко против Миколенко

«Арсенал» в гостях минимально одолел «Эвертон» – 1:0.

Судьбу поединка решил гол в середине второго тайма Леандро Троссара.

Александр Зинченко вышел в стартовом составе «Арсенала». Украинец отыграл 80 минут. В защите у Александра не было много работы. Зинченко больше помогал в позиционной атаке разыгрывать мяч своей команде. Он принял участие в голевой атаке. Под конец матча уже выглядел уставшим. Для большей надежности в защите Микель Артета его заменил.

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко и Виталий Миколенко

Виталий Миколенко впервые сыграл в стартовом составе «Эвертона» в этом сезоне. Похоже, что наставнику Эвертона Шону Дайчу понравилась игра Виталия против Букайо Сака в матче сборных, поэтому он решил продолжить противостояние на клубном уровне. Миколенко вновь справился со звездным визави. Грубых ошибок от бывшего защитника «Динамо» не было.

В середине первого тайма Виталий потерял линию защиты, чем воспользовался Мартинелли, но украинца выручил VAR, зафиксировавший тоненький офсайд. В конце матча в подкате прервал опасную контратаку «Арсенала», находясь на позиции последнего защитника перед собственными воротами. А потом в отчаянном подкате спас свою команду, когда Фабиу Виейра уже расстреливал ворота Джордана Пикфорда.

В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» на четвертом месте. Канониры отстают от лидера «МС» на два очка. «Эвертон» находится в зоне вылета с одним пунктом.



Результативные действия Цыганкова и Довбика

«Жирона» в гостях не имела никаких проблем с «Гранадой» – 4:2.

Судьба поединка решилась еще в первом тайме, когда каталонцы забили три гола в ворота соперников. После перерыва гости сбавили обороты и дали возможность «Гранаде» сохранить лицо перед собственными болельщиками.

Виктор Цыганков вышел в стартовом составе «Жироны» и был заменен на 68-й минуте встречи. Цыганков уже третий матч выходит на позиции правого полузащитника, а не играет в центре поля.

Хозяева не успевали за индивидуальными действиями украинца. Цыганков открыл счет в матче. Виктор забил гол в стиле выступлений за «Динамо». Сместился с фланга в центр и обводящим ударом в дальний угол не оставил шансов вратарю.

Под конец первого тайма элегантно обыгрался в стеночку перед штрафной площадью соперника, обыграл вратаря, но защитник «Гранады» спас от четвертого пропущенного мяча свою команду.



Во втором матче подряд наставник «Жироны» Мичел меняет Цыганкова в середине второго тайма. Ранее украинец играл полные поединки или покидал поле в конце игры. Конкуренция со стороны Кристиана Португеса растет.

Артем Довбик впервые вышел в стартовом составе «Жироны». Провел неплохой матч и отличился голевым действием – сделал ассист.

На первых минутах Артем вышел на ворота соперника с острого угла, но пробил неточно. Затем во время стандарта заставил ошибиться защитника «Гранады» Игнаси Микела, пробившего по собственным воротам. От автогола хозяев спас вратарь. Сделал ассист в случае с третьим голом. Артем после стандарта головой сбросил мяч вдоль ворот. Давиду Силве оставалось не промахнуться по пустым воротам.

В целом, игра Довбика понравилась. Украинский нападающий был активен и отвлекал защитников соперника на себя, что позволяло полузащитникам «Жироны» создавать моменты у ворот хозяев.

После победы «Жирона» делит вторую-третью позиции с «Барселоной» и отстает от лидера «Реала» на два очка.



Соболь восстановился от травмы

«Страсбург» дома сыграл вничью с «Монпелье» – 2:2. Эдуард Соболь восстановился после травмы, но провел матч в запасе.

«Реал» победил дома «Реал Сосьедад» – 2:1. Андрей Лунин третий матч провел на скамье запасных.

«Эмполи» в гостях разгромно уступил «Роме» – 0:7. Виктор Коваленко провел весь матч на скамейке запасных гостей.