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  4. Йожеф САБО: «Буяльский играет непонятно в кого»
Украина. Премьер лига
19 сентября 2023, 12:25 |
433
1

Йожеф САБО: «Буяльский играет непонятно в кого»

Специалист поделился мыслями о победе «Динамо» над «Ворсклой»

19 сентября 2023, 12:25 |
433
1
Йожеф САБО: «Буяльский играет непонятно в кого»
ФК Динамо Киев

Бывший главный тренер национальной сборной Украины и киевского «Динамо» Йожеф Сабо прокомментировал победу киевлян над «Ворсклой» (2:0).

«Это не мой футбол. «Тыры-пыры» играть не интересно – туда мяч покатили, сюда покатили, пешком походили. Сейчас в такой футбол никто не играет.

«Динамо» было сильнее. «Ворсклу» Скрипника вижу впервые. Его «Заря» была приличной командой и мы получали удовольствие от ее игры. Сейчас мы видим «тыры-пыры». Много брака от игроков обеих команд. Бывало, что банально мяч не могут остановить в простой ситуации. За такие эпизоды я говорил на послематчевых разборах: «Не можешь остановить?! Останавливай руками!».

Не понятно за счет чего «Ворскла» хотела забивать «Динамо». Единственный момент у полтавчан – удар в штангу от Кане. Нет нападающего в команде, как и в «Динамо» и «Шахтере». Чем футбол хорош? Когда забивают голы, есть голевые моменты – концовка матча в исполнении «Динамо» была интересной.

У Буяльского было три момента. В первом нужно было просто пробить в дальний угол. Сколько там осталось – 10 или 9 метров? Во втором моменте была та же картина и он снова хочет перебросить. Буяльский играет непонятно в кого. Возможно, в свободного художника. Ярмоленко играет разыгрывающего, неплохо держит мяч, отдает. Вместо Сидорчука сыграл Бражко – молодой, подает надежды, но его практически не было видно впереди. Посмотрим, как будет играть дальше. Неплохо сыграл Попов и Биловар тоже хорошо провел эту игру», – сказал Сабо.

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Источник 1927.kiev.ua
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romario1501
Поки Яя Леон в запої, замість нього на поле вийшов Сабо)))
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