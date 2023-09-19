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Лига чемпионов19 сентября 2023, 08:54 | Обновлено 19 сентября 2023, 08:59
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Шахтер – Порту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 19 сентября в 22:00 по Киеву
19 сентября 2023, 08:54 | Обновлено 19 сентября 2023, 08:59
161
0
19 сентября состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе Н между клубами «Шахтер» Донецк и «Порту».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на «Фолькспаркштадион» в Гамбурге.
Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Шахтер – Порту. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Порту».
Шахтер – Порту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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