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Лига Чемпионов
Шахтер Донецк
19.09.2023 22:00 - : -
Порту
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
19 сентября 2023, 08:54 | Обновлено 19 сентября 2023, 08:59
161
0

Шахтер – Порту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 19 сентября в 22:00 по Киеву

19 сентября 2023, 08:54 | Обновлено 19 сентября 2023, 08:59
161
0
Шахтер – Порту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Шахтер Донецк

19 сентября состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе Н между клубами «Шахтер» Донецк и «Порту».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на «Фолькспаркштадион» в Гамбурге.

Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Шахтер – Порту. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Порту».

Шахтер – Порту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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