19 сентября состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе Н между клубами «Шахтер» Донецк и «Порту».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на «Фолькспаркштадион» в Гамбурге.

Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Шахтер – Порту. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Порту».

Шахтер – Порту. Смотреть онлайн. LIVE трансляция