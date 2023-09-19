Лига чемпионов19 сентября 2023, 07:15 | Обновлено 19 сентября 2023, 07:22
668
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Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Порту
Игра начнется 19 сентября в 22:00 по киевскому времени
19 сентября 2023, 07:15 | Обновлено 19 сентября 2023, 07:22
668
0
Во вторник, 19 сентября, в Гамбурге (Германия) на поле «Фолькспаркштадио» состоится матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий «Шахтер» на правах хозяина арены сыграет с «Порту».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток 42-летнего арбитра Давиде Массы из Италии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Шахтер – Порту. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Порту».
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