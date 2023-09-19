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Лига чемпионов
19 сентября 2023, 07:15 | Обновлено 19 сентября 2023, 07:22
668
0

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Порту

Игра начнется 19 сентября в 22:00 по киевскому времени

19 сентября 2023, 07:15 | Обновлено 19 сентября 2023, 07:22
668
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Порту
ФК Шахтер Донецк

Во вторник, 19 сентября, в Гамбурге (Германия) на поле «Фолькспаркштадио» состоится матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий «Шахтер» на правах хозяина арены сыграет с «Порту».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток 42-летнего арбитра Давиде Массы из Италии прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Шахтер – Порту. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

В прямом эфире матч можно будет посмотреть на MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Порту».

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Источник Sport.ua
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