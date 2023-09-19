ШЕВЧУК: «С Порту у Шахтера будет уже не такой матч, как с Оболонью»

В разговоре с корреспондентом Sport.ua экс-игрок донецкого «Шахтера» и сборной Украины Вячеслав Шевчук поделился собственными ожиданиями от предстоящего старта «горняков» в Лиге чемпионов нового сезона, который стартует для украинского клуба матчем против португальского «Порту».

– Вячеслав, как бы вы оценили физическое состояние «горняков» перед матчем с «Порту»? Готовы дончане к старту Лиги чемпионов?

– Игроки вернулись из сборной, провели тяжелый матч против «Оболони». Это был соперник, умеющий проявлять характер. Но считаю, что с «Порту» игра приобретет другой рисунок. Это будет хороший опыт для Патрика ван Леувена. Он уверен в своих игроках и я верю, что «Шахтер» получит хороший результат в матче против португальцев. Итак, на мой взгляд, «горняки» готовы к старту Лиги чемпионов.

– Как может повлиять на команду отсутствие Дмитрия Чигринского, Валерия Бондаря и Николая Матвиенко?

– Безусловно, это важные игроки. У Бондаря тяжелая травма, это качественный защитник, надеюсь после восстановления он вернется сильнее. Что касается Матвиенко, то он молодой, но уже достаточно опытный игрок, много матчей проводит и за «горняков», и за сборную. К сожалению, случаются травмы. С Чигринским мы еще вместе играли, опытный игрок, знающий, что нужно делать на поле и за его пределами. Но «Шахтер» – это топ-клуб и в его составе есть хорошие исполнители, которые смогут себя проявить и заменить травмированных.

– Молодые игроки «Шахтера» справятся с уровнем такого турнира?

- Да, в команде много молодежи. Но в стране такая ситуация, что, к сожалению, мы не можем приглашать топ-игроков. Сейчас пора проявлять себя молодым исполнителям и «Шахтер» дает молодежи этот шанс. Сейчас нужна продуктивная работа академии. Молодым нужно время, молодой игрок не сразу показывает свой уровень, это занимает определенное время. Поэтому нужно набраться терпения и доверять этим ребятам.

– В «Шахтера» тяжелая группа, в соперниках «Барселона», «Порту», «Антверпен». Какие перспективы у «горняков» в этом евросезоне?

– «Барселона» – это мировой гранд. Сыграть на «Камп Ноу» будет для наших игроков отличным опытом. «Шахтер» в своей истории уже обыгрывал каталонцев. Все матчи между командами были очень упорны, с постоянной борьбой и жаждой победы. У команд уже есть история поединков и «Шахтер» продолжит ее. Это новая история и составы почти полностью изменились с того времени. Я уверен в том, что команды покажут интересный футбол на протяжении всего турнира, – сказал Шевчук.