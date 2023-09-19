Йожеф САБО: «В Шахтере нет форварда, нет лидера, защита дырявая»

Экс-тренер и футбольный эксперт Йожеф Сабо рассказал, что он думает о кадровом подборе донецкого «Шахтера» в преддверии старта в Лиге чемпионов.

«Во многих матчах УПЛ тяжело одержала победы донецкая команда. Очень трудно. Главная проблема, по-моему, заключается в том, что сейчас у «горняков» нет толкового форварда.

Сейчас в распоряжении Патрика ван Леувена много молодежи, много многообещающих игроков – и все. У команды уже давно нет лидера. Вот никого я не могу выделить в составе «Шахтера», кого можно было бы назвать лидером.

Нет такого игрока, через которого шла бы игра, который бы был одинаково полезен и в защите, и в нападении, и поле отлично видел, мог бы передачу отдать прямо в ноги, с качественным ударом. Таков перечень качеств подлинного лидера. Есть такой в «Шахтере? То то же.

Многие годы, десятилетиями, «Шахтер» исповедовал атакующий футбол. Однако если они попытаются сыграть в атакующий футбол с Порту, то, уверен, они проиграют, причем с очень неприличным счетом. Позади у «Шахтера беспокойно», скажем так, защита дырявая.

В матчах УПЛ игроки донецкой команды выглядят неплохо в физическом плане, но на фоне кого? «Оболони», «Миная», «Колоса». Будет любопытно увидеть, как сыграют на международной арене. Другой уровень, совсем другой», – сказал Сабо.