Стало известно, где Рух будет принимать Александрию в 1/8 Кубка Украины

Во вторник, 26 сентября, состоится поединок 1/8 финала кубка Украины, в котором сыграют львовский «Рух» и «Александрия».

Игра пройдет в селе Винники во Львове на стадионе имени Богдана Маркевича, начало – в 15:00.

Именно на этом стадионе «Рух» проводил свои матчи до того, как сменил прописку и вышел в УПЛ.

Напомним, что в 1/8 финала львовяне прошли «Скалу 1911», одержав на выезде победу со счетом 2:0. «Александрия» только начинает свой путь в Кубке.

В 7 туре УПЛ «руховцы» потерпели первое поражение в сезоне, уступив на выезде ЛНЗ (1:2), а «Александрия» поделила очки с «Минаем» в матче со скандальным окончанием.