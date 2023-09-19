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Кубок Украины
19 сентября 2023, 01:53 | Обновлено 19 сентября 2023, 01:55
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0

Стало известно, где Рух будет принимать Александрию в 1/8 Кубка Украины

Команды сыграют в Винниках

19 сентября 2023, 01:53 | Обновлено 19 сентября 2023, 01:55
90
0
Стало известно, где Рух будет принимать Александрию в 1/8 Кубка Украины
ФК Рух

Во вторник, 26 сентября, состоится поединок 1/8 финала кубка Украины, в котором сыграют львовский «Рух» и «Александрия».

Игра пройдет в селе Винники во Львове на стадионе имени Богдана Маркевича, начало – в 15:00.

Именно на этом стадионе «Рух» проводил свои матчи до того, как сменил прописку и вышел в УПЛ.

Напомним, что в 1/8 финала львовяне прошли «Скалу 1911», одержав на выезде победу со счетом 2:0. «Александрия» только начинает свой путь в Кубке.

В 7 туре УПЛ «руховцы» потерпели первое поражение в сезоне, уступив на выезде ЛНЗ (1:2), а «Александрия» поделила очки с «Минаем» в матче со скандальным окончанием.

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Рух Львов Александрия Рух - Александрия Кубок Украины по футболу
Источник ФК Рух Львов
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