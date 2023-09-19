Стало известно, где Рух будет принимать Александрию в 1/8 Кубка Украины
Команды сыграют в Винниках
Во вторник, 26 сентября, состоится поединок 1/8 финала кубка Украины, в котором сыграют львовский «Рух» и «Александрия».
Игра пройдет в селе Винники во Львове на стадионе имени Богдана Маркевича, начало – в 15:00.
Именно на этом стадионе «Рух» проводил свои матчи до того, как сменил прописку и вышел в УПЛ.
Напомним, что в 1/8 финала львовяне прошли «Скалу 1911», одержав на выезде победу со счетом 2:0. «Александрия» только начинает свой путь в Кубке.
В 7 туре УПЛ «руховцы» потерпели первое поражение в сезоне, уступив на выезде ЛНЗ (1:2), а «Александрия» поделила очки с «Минаем» в матче со скандальным окончанием.
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