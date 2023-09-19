Экс-восьмая ракетка мира трогательно расстался со своим тренером

Бывший восьмой номер мирового рейтинга АТР Диего Шварцман прекратил сотрудничество со своим тренером Хуаном Игнасио Челой, с которым работал семь лет.

«Однажды мне позвонили. Тогда я еще не знал, что начался новый этап в моей тренерской жизни. Это было знакомство с тобой, как с человеком и профессионалом. Если честно, то не ожидал увидеть столько преданности, профессионализма, целеустремленности и желаний. Ты достиг того, о чем мечтал, но тогда до этого было еще далеко. Ты отдался своей большой страсти – теннису, я редко такое видел. Ты жил, чтобы каждый день становиться лучше, думая о каждой детали. Мы проживали радости и сложности, через которые обычно проходит каждый спортсмен. Я буду продолжать следить за тобой и поддерживать в каждом матче», – написал Чела.

«Люблю тебя, Хуанито! А это слово мне сложно говорить – те, кто меня знают, знают это. Но какими же были эти годы! В детстве меня тренировали многие, я встретил невероятных людей. Но уверенность, которую давал мне ты на корте и за его пределами, была уникальной. Каждый момент, каждый матч, каждая тренировка… Мы всегда хорошо проводили время… хорошо? Прекрасно! И спасибо, что заботился не только обо мне, но и обо всех, кто был в нашей команде. Эти воспоминания останутся навсегда. Успехов в дальнейшем!», – ответил Челе Шварцман.

За время работы с Хуаном Игнасио Челой Диего Шварцман выиграл три титула АТР, дошел до полуфинала Ролан Гаррос, сыграл в финале Мастерса в Риме и на Итоговом турнире АТР в 2020 году, а также вошел в топ-10 мирового рейтинга АТР в одиночном разряде. Также аргентинец вышел в полуфинал Ролан Гаррос 2019 и дважды сыграл в финалах Мастерсов в парном разряде.