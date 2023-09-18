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  4. ВИДЕО. Ибрагимович посетил тренировку Милана после поражения в дерби
Италия
18 сентября 2023, 18:20 |
492
1

ВИДЕО. Ибрагимович посетил тренировку Милана после поражения в дерби

Швед поддержал недавних партнеров по команде

18 сентября 2023, 18:20 |
492
1
ВИДЕО. Ибрагимович посетил тренировку Милана после поражения в дерби
Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Сегодня утром тренировку «Милана» посетил бывший форвард команды Златан Ибрагимович. 41-летний шведский форвард завершил карьеру в конце прошлого сезона именно в составе «Милана».

Визит Ибрагимовича случился в очень важный для «Милана» момент. В субботу, 16 сентября команда Стефано Пиоли разгромно проиграла 1:5 «Интеру» в дерби, а завтра, 19 сентября стартует в Лиге чемпионов домашнем матчем против «Ньюкасла».

В итальянских СМИ активно ходят слухи о том, что Ибрагимовича хотят видеть в руководстве «Милана».

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Златан Ибрагимович Милан видео
Источник ФК Милан
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Tasha19
Прийшов їм звіздюлін виписати)))
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