ВИДЕО. Ибрагимович посетил тренировку Милана после поражения в дерби

Сегодня утром тренировку «Милана» посетил бывший форвард команды Златан Ибрагимович. 41-летний шведский форвард завершил карьеру в конце прошлого сезона именно в составе «Милана».

Визит Ибрагимовича случился в очень важный для «Милана» момент. В субботу, 16 сентября команда Стефано Пиоли разгромно проиграла 1:5 «Интеру» в дерби, а завтра, 19 сентября стартует в Лиге чемпионов домашнем матчем против «Ньюкасла».

В итальянских СМИ активно ходят слухи о том, что Ибрагимовича хотят видеть в руководстве «Милана».