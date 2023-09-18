Италия18 сентября 2023, 18:20 |
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ВИДЕО. Ибрагимович посетил тренировку Милана после поражения в дерби
Швед поддержал недавних партнеров по команде
18 сентября 2023, 18:20 |
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Сегодня утром тренировку «Милана» посетил бывший форвард команды Златан Ибрагимович. 41-летний шведский форвард завершил карьеру в конце прошлого сезона именно в составе «Милана».
Визит Ибрагимовича случился в очень важный для «Милана» момент. В субботу, 16 сентября команда Стефано Пиоли разгромно проиграла 1:5 «Интеру» в дерби, а завтра, 19 сентября стартует в Лиге чемпионов домашнем матчем против «Ньюкасла».
В итальянских СМИ активно ходят слухи о том, что Ибрагимовича хотят видеть в руководстве «Милана».
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