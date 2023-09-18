Гари НЕВИЛЛ: «Фанаты МЮ хотят смены владельца, а не тренера»

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл после поражения 1:3 от «Брайтона» поддержал главного тренера команды Эрика тен Хага:

«Я не знаю ни одного фаната «Манчестер Юнайтед» с мозгами, который больше всего злится именно на Эрика тен Хага. Чего они действительно хотят, так это смены владельца. Они хотят стабильности, и им нужна группа преданных своему делу игроков.

При этом я не думаю, что игроки не преданы своему делу. Мне просто интересно, насколько они хороши для «Ман Юнайтед». Вот что меня беспокоит».