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  4. Гари НЕВИЛЛ: «Фанаты МЮ хотят смены владельца, а не тренера»
Англия
18 сентября 2023, 17:34 |
164
0

Гари НЕВИЛЛ: «Фанаты МЮ хотят смены владельца, а не тренера»

Легенда «Манчестер Юнайтед» поддержал Эрика тен Хага

18 сентября 2023, 17:34 |
164
0
Гари НЕВИЛЛ: «Фанаты МЮ хотят смены владельца, а не тренера»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гари Невилл

Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл после поражения 1:3 от «Брайтона» поддержал главного тренера команды Эрика тен Хага:

«Я не знаю ни одного фаната «Манчестер Юнайтед» с мозгами, который больше всего злится именно на Эрика тен Хага. Чего они действительно хотят, так это смены владельца. Они хотят стабильности, и им нужна группа преданных своему делу игроков.

При этом я не думаю, что игроки не преданы своему делу. Мне просто интересно, насколько они хороши для «Ман Юнайтед». Вот что меня беспокоит».

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Гари Невилл Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
Источник Sky Sports
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