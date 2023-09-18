Настоящий «Де Дзерби бол»! Брайтон обыграл МЮ, установив рекорд
«Чайки» отметились интересным достижением
В матче 5-го тура Английской Премьер-лиги «Брайтон» смог на выезде переиграть «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1.
Вперед в матче «чайки» вышли на 20-й минуте после гола Дэнни Уэлбека, затем на 53-й минуте отличился Паскаль Гросс, а на 71-й минуте автором третьего гола стал Жуан Педру. «Красные дьяволы» провели гол престижа усилиями Межбри на 73-й минуте.
Подопечные Роберто Де Дзерби забили три гола на «Олд Траффорд», совершив в сумме 65 передач (Уэлбек – 18, Гросс – 30, Жуан Педру – 17).
Opta утверждает, что показатель «Брайтона» является рекордным в матчах АПЛ с момента начала наблюдения (сезон-2006/2007).
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