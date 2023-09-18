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  4. Настоящий «Де Дзерби бол»! Брайтон обыграл МЮ, установив рекорд
Англия
18 сентября 2023, 15:27 | Обновлено 18 сентября 2023, 15:43
922
0

Настоящий «Де Дзерби бол»! Брайтон обыграл МЮ, установив рекорд

«Чайки» отметились интересным достижением

18 сентября 2023, 15:27 | Обновлено 18 сентября 2023, 15:43
922
0
Настоящий «Де Дзерби бол»! Брайтон обыграл МЮ, установив рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 5-го тура Английской Премьер-лиги «Брайтон» смог на выезде переиграть «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:1.

Вперед в матче «чайки» вышли на 20-й минуте после гола Дэнни Уэлбека, затем на 53-й минуте отличился Паскаль Гросс, а на 71-й минуте автором третьего гола стал Жуан Педру. «Красные дьяволы» провели гол престижа усилиями Межбри на 73-й минуте.

Подопечные Роберто Де Дзерби забили три гола на «Олд Траффорд», совершив в сумме 65 передач (Уэлбек – 18, Гросс – 30, Жуан Педру – 17).

Opta утверждает, что показатель «Брайтона» является рекордным в матчах АПЛ с момента начала наблюдения (сезон-2006/2007).

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Брайтон Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Роберто Де Дзерби
Источник Opta
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