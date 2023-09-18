Поль Погба: аморфный гений, убивший свой талант и карьеру уже к 30 годам

Еще каких-то четыре года назад авторитетный портал Transfermarkt оценивал Поля Погба в 100 миллионов евро, что делало француза самым дорогим опорным/центральным полузащитником мирового футбола. Эта цифра, в отличие от многих других, чисто гипотетических, еще в августе 2016-го была подтверждена и в реальности, когда боссы «Манчестер Юнайтед» согласились пойти на обновление мирового трансферного рекорда, выплатив 105 миллионов евро «Ювентусу» за возможность возвращения на «Олд Траффорд» воспитанника собственной академии.

И пускай в «Манчестер Юнайтед» дела у Поля Погба не заладились ни в первый, ни во второй «заходы», зато в «Ювентусе» и уж точно в сборной Франции этот полузащитник всегда выделялся заоблачным боевым духом и умением вести за собой партнеров. Последние качества во многом помогли «трехцветным» выиграть чемпионат мира-2018, а «Старой синьоре» четыре раза подряд (с 2013 по 2016 годы) становиться чемпионом Италии.

Сегодня Полю Погба всего-навсего 30 лет – это возраст, когда топовые футболисты его амплуа как раз находятся на пике своих способностей и возможностей. Например, Лука Модрич, выступающий на клубном уровне за «Реал», на уже упоминавшемся ЧМ-2018 был признан лучшим футболистом турнира, а вскоре стал еще и обладателем «Золотого мяча», когда ему было уже 33! Сейчас же хорватский хавбек продолжает карьеру, а в июне получил новый однолетний контракт от «Реала», боссы которого по-прежнему очень высоко ценят способности Луки, хотя тому 9 сентября исполнилось уже 38.

Но Погба ухитрился уже к тридцати растратить все, что ему так щедро надавала судьба ранее. В настоящий момент аналитики Transfermarkt оценивают французского хавбека всего в 15 миллионов евро (старший на восемь лет Модрич может похвастаться «ценником» в 10 миллионов евро), а за последние 12 месяцев Поль провел на поле всего порядка 200 минут, перестав получать вызовы в национальную команду, последний матч за которую он провел полтора года назад – 29 марта 2022-го против ЮАР (5:0).

Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Что еще хуже, некогда один из лучших футболистов мира 11 сентября нынешнего года был официально пойман на допинге, и уже получил временное отстранение от Национального антидопингового трибунала Италии. В перспективе Погба «светит» четырехлетняя дисквалификация, в случае получения которой французу, вероятно, придется абсолютно бесславно и по-тихому уйти из футбола.

Иными словами, Погба добился практически невозможного: разрушил свою карьеру уже к 30 годам, хотя обладал невероятным талантом и природными данными, позволяющими ему зачастую выглядеть как минимум на одном уровне со многими другими футболистами, даже не демонстрируя и 50% своего потенциала.

Собственно, последний аспект долгое время считался ключевой, если и вовсе не единственной, проблемой Поля Погба. После того, как французу удалось заявить о себе на топ-уровне во весь голос, и стать звездой первой величины, он неоднократно обвинялся болельщиками своих команд (в основном – «Манчестер Юнайтед», чуть реже – «Ювентуса» и сборной Франции) в откровенных недоработках. Говоря проще: Погба нередко банально халтурил на поле, выдавая условно лишь один яркий матч в месяц, а все остальные проводя далеко за самой нижней чертой своих способностей.

Череда из топовых поединков в исполнении Погба, которые по уровню и качеству были достойны лучших образцов величайших игроков в истории, сменялась периодами, когда француз буквально растворялся на поле, словно отбывая номер и не желая ни на что влиять. Именно поэтому Поля можно смело называть аморфным гением – он просто так и не сумел составить о себе целостного впечатления, настолько уж разным объявлялся на поле…

Несмотря на выдающийся талант, Погба очень быстро попрощался с мечтой однажды получить какой-то значимый индивидуальный трофей. В 2013-м Поля признали лучшим игроком чемпионата мира U-20, в 2014-м он стал лучшим молодым игроком чемпионата мира, а в 2017-м оказался лучшим игроком сезона в Лиге Европы. На этом список личных достижений Погба, собственно, и исчерпывается – в нем уже никогда не появится ни титула лучшего игрока чемпионата мира, ни обладателя «Золотого мяча», как у Модрича.

В последние годы Погба не так часто появлялся на поле, как хотелось бы ему самому, а также тренерам «Манчестер Юнайтед» и «Ювентуса». С сезона-2019/20 Поль стал завсегдатаем лазаретов: он маялся то с лодыжкой, то с подколенным сухожилием, то с мениском, то с берцовой костью, то с паховыми мышцами, то с мышцами бедра. И только, казалось бы, вылечивал один недуг, как почти сразу же попадал в лапы эскулапов с другим, и так – по кругу: долго, мучительно и абсолютно разрушительно для карьеры.

Пик был достигнут в минувшем сезоне, когда Погба решился уйти свободным агентом из «Манчестер Юнайтед» и вернуться туда, где у него дела шли значительно лучше – в «Ювентус». Но в Турине в карьере Поля начали происходить другие неприятности. Сперва он получил травму колена, которая поставила под сомнение участие хавбека в финальной части чемпионата мира-2022. Погба доверился советам знакомых медиков и сперва избрал консервативное лечение, но когда оно не принесло должного результата, а до поездки в Катар оставалось все меньше времени, Поль вынужден был лечь под нож, но все равно на мундиаль так и не отправился.

На поле Погба вернулся только в конце февраля, и успел провести в розыгрыше Серии А-2022/23 только 6 поединков – 108 минут, за которые французу не удалось отличиться результативными действиями, да и в целом хотя бы раз даже отдаленно напомнить себя образцов лучших времен.

Летом и в начале сентября Погба усиленно сватали в Саудовскую Аравию. Там интерес к полузащитнику проявляли «Аль-Хиляль» и «Аль-Иттихад», но Поль категорически отказался последовать примеру Неймара и Криштиану Роналду. Он считал, что еще способен вновь стать королем Серии А, пока не сдал тот злополучный тест на допинг, оказавшийся положительным.

В анализах Погба был выявлен повышенный уровень тестостерона. По информации авторитетной La Gazzetta dello Sport, Поль принял неназванный медицинский препарат по совету своего друга-врача, практикующего в США. Тот якобы не знал, что в Европе действует запрет для спортсменов на применение этого средства, к которому за океаном в антидопинговом своде правил куда более лояльное отношение. Это и стало причиной проблем, которые теперь могут подвести черту под футбольной карьерой Погба.

Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

«Ювентус» уже перестал платить зарплату Погба, воспользовавшись правилами Серии А, которые позволяют прибегать к такой санкции в том случае, если футболист оказывается отстраненным от выступлений. Также руководство «Старой синьоры» сможет и вовсе досрочно расторгнуть контракт с французом, рассчитанный до лета 2026 года, без выплаты неустойки Погба, если суд признает Поля виновным и выпишет ему бан на определенный срок, а вероятность этого неумолимо стремится к 100%.

Безусловно, четыре года дисквалификации Погба вряд ли дадут, потому что для этого необходимо доказать, что футболист преднамеренно употреблял какой-то препарат с целью получения спортивного преимущества. Уже сейчас первые улики и информация в этом деле дают понять, что французский футболист, скорее всего, избежит «строгача», однако на год или два он вполне может оказаться вне игры. И этот «офсайд», очевидно, станет для Погба уже абсолютно фатальным. Поль слишком долго испытывал на прочность терпение Вселенной. Скандальные трансферы из МЮ в «Ювентус», крайне эпизодическая демонстрация своих лучших качеств, а затем и откровенно гнилая история с братом привели Погба к единственно возможному финалу – жесткому, в какой-то степени даже трагичному, но иного этот «прожигатель таланта» банально не заслужил…