Матиас ПОГБА: «За проклятие на Мбаппе Поль заплатил 4 миллиона евро»

Брат Поля Погба Матиас, который ранее был арестован за шантаж хавбека «Ювентуса», рассказал о том, как Поль Погба наложил проклятие на Килиана Мбаппе:

«Поворотный момент наступил с чемпионатом мира 2018 года, когда Поль больше верил в знахарку, чем в Бога. Он поручил ведьме помочь сборной Франции победить на турнире. После этого Поль продолжил «сотрудничество» в Лиге чемпионов, чтобы гарантировать «Манчестер Юнайтед» победу «ПСЖ» (в 2019 году).

По просьбе Поля ведьме было поручено нейтрализовать Килиана Мбаппе, который в то время находился на пике формы. Было странно видеть, что во время этого матча Килиан был тенью самого себя.

Забавно, что в то же время Поль делал все возможное, чтобы сблизиться с Килианом, как мы могли видеть в СМИ, симпатизируя ему и называя его своим другом. Дело зашло так далеко, что Килиан почти поставил условием продления своего контракта с «ПСЖ» то, что клуб должен будет подписать Поля. Естественно он не знал, что за его спиной Поль занимается колдовством, чтобы саботировать его матчи.

По словам мамы, мой брат заплатил не менее 4 миллионов евро за услуги знахаря. И все это, когда его семья нуждалась».