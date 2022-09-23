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23 сентября 2022, 19:11 |
805
3

Матиас ПОГБА: «За проклятие на Мбаппе Поль заплатил 4 миллиона евро»

Брат хавбека раскрыл подробности

23 сентября 2022, 19:11 |
805
3
Матиас ПОГБА: «За проклятие на Мбаппе Поль заплатил 4 миллиона евро»
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба

Брат Поля Погба Матиас, который ранее был арестован за шантаж хавбека «Ювентуса», рассказал о том, как Поль Погба наложил проклятие на Килиана Мбаппе:

«Поворотный момент наступил с чемпионатом мира 2018 года, когда Поль больше верил в знахарку, чем в Бога. Он поручил ведьме помочь сборной Франции победить на турнире. После этого Поль продолжил «сотрудничество» в Лиге чемпионов, чтобы гарантировать «Манчестер Юнайтед» победу «ПСЖ» (в 2019 году).

По просьбе Поля ведьме было поручено нейтрализовать Килиана Мбаппе, который в то время находился на пике формы. Было странно видеть, что во время этого матча Килиан был тенью самого себя.

Забавно, что в то же время Поль делал все возможное, чтобы сблизиться с Килианом, как мы могли видеть в СМИ, симпатизируя ему и называя его своим другом. Дело зашло так далеко, что Килиан почти поставил условием продления своего контракта с «ПСЖ» то, что клуб должен будет подписать Поля. Естественно он не знал, что за его спиной Поль занимается колдовством, чтобы саботировать его матчи.

По словам мамы, мой брат заплатил не менее 4 миллионов евро за услуги знахаря. И все это, когда его семья нуждалась».

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Матиас Погба Поль Погба Килиан Мбаппе
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Источник Get French Football News
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Serhii P.
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