Матиас Погба был арестован за шантаж своего брата Поля
История с шантажом получила продолжение
Брат Поля Погба Матиас был арестован. Его обвиняют в шантаже полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции.
Матиас Погба с группой вооруженных людей, среди которых были друзья детства Поля, требовали с него 13 миллионов евро за тайные услуги охраны, которые оказывались хавбеку в последние 13 лет.
После того, как Поль Погба отказался платить, Матиас выпустил обращение, в котором намекнул на сенсационную информацию по поводу Килиана Мбаппе. Сообщается, что Поль Погба якобы попросил шаманов наложить проклятие на форварда «ПСЖ».
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