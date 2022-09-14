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14 сентября 2022, 20:29 | Обновлено 14 сентября 2022, 21:02
1835
1

Матиас Погба был арестован за шантаж своего брата Поля

История с шантажом получила продолжение

14 сентября 2022, 20:29 | Обновлено 14 сентября 2022, 21:02
1835
1
Матиас Погба был арестован за шантаж своего брата Поля
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба с матерью и братьями

Брат Поля Погба Матиас был арестован. Его обвиняют в шантаже полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции.

Матиас Погба с группой вооруженных людей, среди которых были друзья детства Поля, требовали с него 13 миллионов евро за тайные услуги охраны, которые оказывались хавбеку в последние 13 лет.

После того, как Поль Погба отказался платить, Матиас выпустил обращение, в котором намекнул на сенсационную информацию по поводу Килиана Мбаппе. Сообщается, что Поль Погба якобы попросил шаманов наложить проклятие на форварда «ПСЖ».

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Матиас Погба Поль Погба Килиан Мбаппе арест
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Источник Sport Bible
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Виктор Войцеховский
Судя по тому, что Мбапе встречается с трансом проклятие сработало
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