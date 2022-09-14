Матиас Погба был арестован за шантаж своего брата Поля

Брат Поля Погба Матиас был арестован. Его обвиняют в шантаже полузащитника «Ювентуса» и сборной Франции.

Матиас Погба с группой вооруженных людей, среди которых были друзья детства Поля, требовали с него 13 миллионов евро за тайные услуги охраны, которые оказывались хавбеку в последние 13 лет.

После того, как Поль Погба отказался платить, Матиас выпустил обращение, в котором намекнул на сенсационную информацию по поводу Килиана Мбаппе. Сообщается, что Поль Погба якобы попросил шаманов наложить проклятие на форварда «ПСЖ».