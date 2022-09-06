Франция06 сентября 2022, 10:35 | Обновлено 06 сентября 2022, 10:36
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ВИДЕО. Мбаппе о проклятии от Погба
Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua
06 сентября 2022, 10:35 | Обновлено 06 сентября 2022, 10:36
577
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Звезда ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на слухи о том, что партнер по национальной команде Поль Погба наложил на него проклятие.
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