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Франция
06 сентября 2022, 10:35 | Обновлено 06 сентября 2022, 10:36
577
0

ВИДЕО. Мбаппе о проклятии от Погба

Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua

06 сентября 2022, 10:35 | Обновлено 06 сентября 2022, 10:36
577
0
ВИДЕО. Мбаппе о проклятии от Погба
Getty Images/Global Images Ukraine. Поль Погба и Килиан Мбаппе

Звезда ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на слухи о том, что партнер по национальной команде Поль Погба наложил на него проклятие.

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Килиан Мбаппе видео Поль Погба
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Источник Sport.ua
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