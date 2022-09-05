Погба решил лечь под нож
Хавбек «Ювентуса» будет прооперирован
Француз Поль Погба совместно с представителями туринского клуба одобрил хирургическое вмешательство – игрок перенесет операцию на мениске. 29-летний полузащитник травмировался в конце июля и сразу же отказался от операции, так как не хотел поставить под угрозу своего участие в чемпионате мира.
В настоящий момент остается неизвестным, сколько уйдет у Погба на восстановление после операции.
Как известно, минувшим летом Поль Погба вернулся в «Ювентус». Из-за травмы он еще не играл в официальных матчах команды.
Ранее наставник сборной Франции Дидье Дешам заявил, что Погба однозначно сыграет на чемпионате мира в Катаре.
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