Погба решил лечь под нож

Француз Поль Погба совместно с представителями туринского клуба одобрил хирургическое вмешательство – игрок перенесет операцию на мениске. 29-летний полузащитник травмировался в конце июля и сразу же отказался от операции, так как не хотел поставить под угрозу своего участие в чемпионате мира.

В настоящий момент остается неизвестным, сколько уйдет у Погба на восстановление после операции.

Как известно, минувшим летом Поль Погба вернулся в «Ювентус». Из-за травмы он еще не играл в официальных матчах команды.

Ранее наставник сборной Франции Дидье Дешам заявил, что Погба однозначно сыграет на чемпионате мира в Катаре.