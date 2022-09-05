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Италия
05 сентября 2022, 21:59 | Обновлено 05 сентября 2022, 22:05
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1

Погба решил лечь под нож

Хавбек «Ювентуса» будет прооперирован

05 сентября 2022, 21:59 | Обновлено 05 сентября 2022, 22:05
650
1
Погба решил лечь под нож
Getty Images/Global Images Ukraine

Француз Поль Погба совместно с представителями туринского клуба одобрил хирургическое вмешательство – игрок перенесет операцию на мениске. 29-летний полузащитник травмировался в конце июля и сразу же отказался от операции, так как не хотел поставить под угрозу своего участие в чемпионате мира.

В настоящий момент остается неизвестным, сколько уйдет у Погба на восстановление после операции.

Как известно, минувшим летом Поль Погба вернулся в «Ювентус». Из-за травмы он еще не играл в официальных матчах команды.

Ранее наставник сборной Франции Дидье Дешам заявил, что Погба однозначно сыграет на чемпионате мира в Катаре.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Віталій Ткачук
Ще раніше писав, що Ювентус затупив з цим трансфером. Поль вже далеко не той, що в першу каденцію: хоча йому лише 29-ть, але він давно вже "як п'яте колесо до воза". 
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