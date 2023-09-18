Спортдиректор Руха: «Решение ФИФА – пренебрежение к украинскому футболу»
Владимир Лапицкий отреагировал на трансферный бан для львовского клуба
Спортивный директор львовского «Руха» Владимир Лапицкий отреагировал на сенсационное решение ФИФА наложить трансферный бан на клуб за невыплату зарплаты Лассане Файе, который разорвал контракт с клубом в одностороннем порядке:
«Решение Палаты разрешения споров ФИФА в очередной раз продемонстрировало пренебрежительное, пренебрежительное и несправедливое отношение этой организации к нашим клубам, нашему футболу и стране в целом. Вспомните истории с экс-футболистами «Шахтера». А теперь представьте себе: мы подписали с голландским футболистом Лассана Файе контракт 9 января 2022 года, заплатили агентские его агенту, выплатили футболисту зарплату за январь в полном объеме и футболист полетел с командой на сборы в Турцию. Со сборов команда вернулась 21 февраля 2022 года и начала подготовку к первому весеннему матчу. И здесь начинается война. Футболист Файе, как и все другие иностранцы, покидает клуб и Украину и возвращается домой. После этого он ни дня не был в Украине, не сыграл за наш клуб ни одной минуты и подает иск в ПРС ФИФА с требованием выплатить ему 316 тысяч евро.
Понятно, что мы были шокированы такой дерзостью и наши юристы включились в этот процесс. Но каким было наше удивление, когда мы получили Решение ПРС ФИФА, в котором Палата признала, что футболист разорвал контракт с «Рухом» в одностороннем порядке, а наш клуб, взамен, обязала дополнительно заплатить футболисту 24 тыс. евро. То есть, футболист не сыграл за клуб ни одной минуты, в одностороннем порядке разрывает контракт, а орган футбольного правосудия наказывает наш клуб и еще и накладывает трансферный бан. Это выглядит каким-то абсурдом. Но имеем такую ситуацию и будем от этого отталкиваться. Понятно, что у нас не остается другого выхода, как оплатить футболисту средства согласно Решению ПВС ФИФА, чтобы снять с клуба запрет на трансферы. И мы это сделаем в ближайшее время. А дальше планируем подать встречный иск к футболисту в ту же Палату с требованием наказать Файе за разрыв контракта в одностороннем порядке. В нашем с футболистом контракте предусмотрена сумма компенсации за разрыв контракта в одностороннем порядке.
Вот такая у нас одновременно странная и неприятная ситуация произошла с футболистом и с высшим мировым футбольным органом. Надеемся, что теперь ПРС ФИФА не будет противоречить своему же предыдущему Решению, в котором признала, что футболист разорвал контракт с нашим клубом в одностороннем порядке, и станет на сторону клуба».
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Так він цезробив у рамках Annexe 7 від ФІФА, що дозволяє іноземним гравцям призупиняти в односторонньому порядку чинні контракти з вітчизняними клубами. Так зробила купа гравців у Шахтарі, Динамо та ін. Чи ситуація в ФК "Рух" чимось відрізняється?
Фає лише мав попередити про своє рішення клуб письмово. Попередив? Ні? Ні слова про це не сказано і не написано.