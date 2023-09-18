Спортдиректор Руха: «Решение ФИФА – пренебрежение к украинскому футболу»

Спортивный директор львовского «Руха» Владимир Лапицкий отреагировал на сенсационное решение ФИФА наложить трансферный бан на клуб за невыплату зарплаты Лассане Файе, который разорвал контракт с клубом в одностороннем порядке:

«Решение Палаты разрешения споров ФИФА в очередной раз продемонстрировало пренебрежительное, пренебрежительное и несправедливое отношение этой организации к нашим клубам, нашему футболу и стране в целом. Вспомните истории с экс-футболистами «Шахтера». А теперь представьте себе: мы подписали с голландским футболистом Лассана Файе контракт 9 января 2022 года, заплатили агентские его агенту, выплатили футболисту зарплату за январь в полном объеме и футболист полетел с командой на сборы в Турцию. Со сборов команда вернулась 21 февраля 2022 года и начала подготовку к первому весеннему матчу. И здесь начинается война. Футболист Файе, как и все другие иностранцы, покидает клуб и Украину и возвращается домой. После этого он ни дня не был в Украине, не сыграл за наш клуб ни одной минуты и подает иск в ПРС ФИФА с требованием выплатить ему 316 тысяч евро.

Понятно, что мы были шокированы такой дерзостью и наши юристы включились в этот процесс. Но каким было наше удивление, когда мы получили Решение ПРС ФИФА, в котором Палата признала, что футболист разорвал контракт с «Рухом» в одностороннем порядке, а наш клуб, взамен, обязала дополнительно заплатить футболисту 24 тыс. евро. То есть, футболист не сыграл за клуб ни одной минуты, в одностороннем порядке разрывает контракт, а орган футбольного правосудия наказывает наш клуб и еще и накладывает трансферный бан. Это выглядит каким-то абсурдом. Но имеем такую ситуацию и будем от этого отталкиваться. Понятно, что у нас не остается другого выхода, как оплатить футболисту средства согласно Решению ПВС ФИФА, чтобы снять с клуба запрет на трансферы. И мы это сделаем в ближайшее время. А дальше планируем подать встречный иск к футболисту в ту же Палату с требованием наказать Файе за разрыв контракта в одностороннем порядке. В нашем с футболистом контракте предусмотрена сумма компенсации за разрыв контракта в одностороннем порядке.

Вот такая у нас одновременно странная и неприятная ситуация произошла с футболистом и с высшим мировым футбольным органом. Надеемся, что теперь ПРС ФИФА не будет противоречить своему же предыдущему Решению, в котором признала, что футболист разорвал контракт с нашим клубом в одностороннем порядке, и станет на сторону клуба».