Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Спортдиректор Руха: «Решение ФИФА – пренебрежение к украинскому футболу»
Украина. Премьер лига
18 сентября 2023, 15:01 | Обновлено 18 сентября 2023, 15:42
1835
2

Спортдиректор Руха: «Решение ФИФА – пренебрежение к украинскому футболу»

Владимир Лапицкий отреагировал на трансферный бан для львовского клуба

18 сентября 2023, 15:01 | Обновлено 18 сентября 2023, 15:42
1835
2
Спортдиректор Руха: «Решение ФИФА – пренебрежение к украинскому футболу»
ФК Рух. Владимир Лапицкий

Спортивный директор львовского «Руха» Владимир Лапицкий отреагировал на сенсационное решение ФИФА наложить трансферный бан на клуб за невыплату зарплаты Лассане Файе, который разорвал контракт с клубом в одностороннем порядке:

«Решение Палаты разрешения споров ФИФА в очередной раз продемонстрировало пренебрежительное, пренебрежительное и несправедливое отношение этой организации к нашим клубам, нашему футболу и стране в целом. Вспомните истории с экс-футболистами «Шахтера». А теперь представьте себе: мы подписали с голландским футболистом Лассана Файе контракт 9 января 2022 года, заплатили агентские его агенту, выплатили футболисту зарплату за январь в полном объеме и футболист полетел с командой на сборы в Турцию. Со сборов команда вернулась 21 февраля 2022 года и начала подготовку к первому весеннему матчу. И здесь начинается война. Футболист Файе, как и все другие иностранцы, покидает клуб и Украину и возвращается домой. После этого он ни дня не был в Украине, не сыграл за наш клуб ни одной минуты и подает иск в ПРС ФИФА с требованием выплатить ему 316 тысяч евро.

Понятно, что мы были шокированы такой дерзостью и наши юристы включились в этот процесс. Но каким было наше удивление, когда мы получили Решение ПРС ФИФА, в котором Палата признала, что футболист разорвал контракт с «Рухом» в одностороннем порядке, а наш клуб, взамен, обязала дополнительно заплатить футболисту 24 тыс. евро. То есть, футболист не сыграл за клуб ни одной минуты, в одностороннем порядке разрывает контракт, а орган футбольного правосудия наказывает наш клуб и еще и накладывает трансферный бан. Это выглядит каким-то абсурдом. Но имеем такую ситуацию и будем от этого отталкиваться. Понятно, что у нас не остается другого выхода, как оплатить футболисту средства согласно Решению ПВС ФИФА, чтобы снять с клуба запрет на трансферы. И мы это сделаем в ближайшее время. А дальше планируем подать встречный иск к футболисту в ту же Палату с требованием наказать Файе за разрыв контракта в одностороннем порядке. В нашем с футболистом контракте предусмотрена сумма компенсации за разрыв контракта в одностороннем порядке.

Вот такая у нас одновременно странная и неприятная ситуация произошла с футболистом и с высшим мировым футбольным органом. Надеемся, что теперь ПРС ФИФА не будет противоречить своему же предыдущему Решению, в котором признала, что футболист разорвал контракт с нашим клубом в одностороннем порядке, и станет на сторону клуба».

По теме:
Рух получил трансферный бан от ФИФА
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
ДУЛУБ: «Приятно, что причастен к написанию истории ЛНЗ»
ФИФА Рух Львов Владимир Лапицкий
Источник ФК Рух Львов
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
Футбол | 17 сентября 2023, 21:59 5
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала
Стали известны оценки Миколенко и Зинченко за матч Эвертона и Арсенала

17 сентября канониры одержали минимальную победу в матче 5-го тура АПЛ

Майк Тайсон объяснил, почему тренирует Франсиса Нганну
Бокс | 17 сентября 2023, 16:11 0
Майк Тайсон объяснил, почему тренирует Франсиса Нганну
Майк Тайсон объяснил, почему тренирует Франсиса Нганну

Легендарный боксер ответил Тайсону Фьюри

Поль Погба: аморфный гений, убивший свой талант и карьеру уже к 30 годам
Футбол | 18.09.2023, 15:04
Поль Погба: аморфный гений, убивший свой талант и карьеру уже к 30 годам
Поль Погба: аморфный гений, убивший свой талант и карьеру уже к 30 годам
ФЬЮРИ: «Усик – маленький украинский боксер, я не заинтересован в бою с ним»
Бокс | 18.09.2023, 13:32
ФЬЮРИ: «Усик – маленький украинский боксер, я не заинтересован в бою с ним»
ФЬЮРИ: «Усик – маленький украинский боксер, я не заинтересован в бою с ним»
В команду требуется Product manager
Футбол | 18.09.2023, 15:33
В команду требуется Product manager
В команду требуется Product manager
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
trentreznor111
"Рух планує подати зустрічний позов до футболіста з вимогою покарати Фає за розрив контракту в односторонньому порядку". 
Так він цезробив у рамках Annexe 7 від ФІФА, що дозволяє іноземним гравцям призупиняти в односторонньому порядку чинні контракти з вітчизняними клубами. Так зробила купа гравців у Шахтарі, Динамо та ін. Чи ситуація в ФК "Рух" чимось відрізняється?
Фає лише мав попередити про своє рішення клуб письмово. Попередив? Ні? Ні слова про це не сказано і не написано. 
Ответить
+2
Vitaliksaj
Фифа надо было им выписать штраф в 10 раз бльше, а то думали что хитрожопые
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
С Кривцовым, но без Месси. Интер Майами потерпел разгромное поражение
С Кривцовым, но без Месси. Интер Майами потерпел разгромное поражение
17.09.2023, 08:23 4
Футбол
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
16.09.2023, 21:32 11
Футбол
Решение Лунина, дебют Трубина, неудача волейболисток, УПЛ продолжается
Решение Лунина, дебют Трубина, неудача волейболисток, УПЛ продолжается
17.09.2023, 06:10
Другие виды
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
Мирослав СТУПАР: «Ошибка рефери привела к поражению Руха»
18.09.2023, 08:52 5
Футбол
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
Хорватские СМИ шокированы состоянием Милевского
17.09.2023, 11:26 37
Футбол
Почеттино объяснил, чего не хватает Мудрику для успеха в Челси
Почеттино объяснил, чего не хватает Мудрику для успеха в Челси
17.09.2023, 21:15 5
Футбол
Сенсация – хорошо, но есть куда расти. Что ждёт Украину в Кубке Дэвиса?
Сенсация – хорошо, но есть куда расти. Что ждёт Украину в Кубке Дэвиса?
17.09.2023, 08:50 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем